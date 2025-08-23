中職》日本名將鳥谷敬狂讚 富邦主場「大聯盟等級」

前日職選手鳥谷敬（中）擔任開球嘉賓，富邦悍將副領隊林威助（右三）擔任打者，投手張奕（左三）擔任捕手。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今舉辦「虎道同盟」主題日，與日職阪神虎聯名出擊，前阪神名將鳥谷敬也到場開球，由富邦球團副領隊林威助擔任打者，鳥谷敬直言，新莊球場的氛圍很像大聯盟，又是天然草皮球場，對選手來說是很好的打球環境。

鳥谷敬跟林威助不僅是阪神虎時期的隊友，更是更衣室的鄰居，談到跟林威助之間的回憶，鳥谷敬調皮說道，「林桑用打擊為球隊貢獻良多，但守備的部分就⋯總之就是靠打擊來幫助球隊。」

鳥谷敬在球員時期曾締造13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398的傲人紀錄，今天談到當鐵人的秘訣，他直言隨著年紀的增長，必須要主動去做變化、檢視身體，才有辦法長期出賽。

對台灣棒球和富邦悍將的印象，鳥谷敬直言，在日本有很多像林威助一樣的台灣好手打球，至於富邦悍將，「說實在的，我也是第一次看比賽，還不清楚。」

林威助表示，這是富邦第一次阪神聯名，能請優秀的OB開球，自己也很興奮，「我也想說有機會的話，接下來秋訓、春訓能找鳥谷這種教練客座一下，傳承經驗和技術。」鳥谷敬則笑說，「這部分可以再討論一下。」

前日職選手鳥谷敬擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）

