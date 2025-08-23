晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》「學生棒球沒有明星球員」 台灣教頭的帶兵哲學

2025/08/23 18:03

邱耀宇。（記者李惠洲攝）邱耀宇。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕昨天台灣隊以10：7打敗日本，取得U15亞洲青少棒錦標賽冠軍戰門票，今天台日爭霸，台灣隊力拚二連霸和隊史第8冠。

去年U15世界盃邱耀宇同樣擔任台灣隊總教練，當時他率隊以6：5扳倒日本，昨再次擊敗對手，他說，去年對過日本，感覺去年的日本比較強，「其實昨天只發揮6、7成，我們實力應該可以更好，昨天第4局如果沒有二壘手葉幸福的失誤，應該就扣倒日本了。」

U15台灣隊集訓兩個月，邱耀宇透露，這一批國手老實講投手和守備還好，打擊是最好的，集訓期間跟大學球隊打練習賽都贏球，跟高中球隊打多數也打贏，打8場只輸1場，好像是只輸南英商工，選手打擊真的很好。

練習賽跟正式比賽畢竟不同，邱耀宇表示，為什麼第一場對南韓領先3分，會把林亞倫推上去中繼，因為他在練習賽都投145、146公里，結果那一天上去只有138公里，「因為軟手嘛。」

邱耀宇進一步說明，「我們集訓兩個月，可是還不太了解選手，我有跟教練團講說為什麼不了解選手？因為都是打友誼賽，跟正式比賽不同，張力來了就不一樣，第一場比賽打完我們更了解選手，後來就愈打愈好，相信林亞倫會調整到位。」

邱耀宇認為，這一批國手真的很團結，學生球隊品德教育和態度很重要，最主要他們非常服從，說真的，學生棒球沒有明星，大家都是第一棒，大家都是主力投手。

邱耀宇舉例，「假如設定胡冠威是明星投手，萬一他被對手打下來呢？後面投手就崩盤了耶，所以說學生棒球沒有明星球員，棒球是高失敗率的運動，我常跟選手講，你把球確實打強、打平，愈穩定贏球機會就愈高，今天不是打職棒耶，這場輸還有下一場，學生棒球一場定輸贏，我當然要求要確實嘛。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中