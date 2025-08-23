U15亞洲盃》「學生棒球沒有明星球員」 台灣教頭的帶兵哲學

邱耀宇。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕昨天台灣隊以10：7打敗日本，取得U15亞洲青少棒錦標賽冠軍戰門票，今天台日爭霸，台灣隊力拚二連霸和隊史第8冠。

去年U15世界盃邱耀宇同樣擔任台灣隊總教練，當時他率隊以6：5扳倒日本，昨再次擊敗對手，他說，去年對過日本，感覺去年的日本比較強，「其實昨天只發揮6、7成，我們實力應該可以更好，昨天第4局如果沒有二壘手葉幸福的失誤，應該就扣倒日本了。」

U15台灣隊集訓兩個月，邱耀宇透露，這一批國手老實講投手和守備還好，打擊是最好的，集訓期間跟大學球隊打練習賽都贏球，跟高中球隊打多數也打贏，打8場只輸1場，好像是只輸南英商工，選手打擊真的很好。

練習賽跟正式比賽畢竟不同，邱耀宇表示，為什麼第一場對南韓領先3分，會把林亞倫推上去中繼，因為他在練習賽都投145、146公里，結果那一天上去只有138公里，「因為軟手嘛。」

邱耀宇進一步說明，「我們集訓兩個月，可是還不太了解選手，我有跟教練團講說為什麼不了解選手？因為都是打友誼賽，跟正式比賽不同，張力來了就不一樣，第一場比賽打完我們更了解選手，後來就愈打愈好，相信林亞倫會調整到位。」

邱耀宇認為，這一批國手真的很團結，學生球隊品德教育和態度很重要，最主要他們非常服從，說真的，學生棒球沒有明星，大家都是第一棒，大家都是主力投手。

邱耀宇舉例，「假如設定胡冠威是明星投手，萬一他被對手打下來呢？後面投手就崩盤了耶，所以說學生棒球沒有明星球員，棒球是高失敗率的運動，我常跟選手講，你把球確實打強、打平，愈穩定贏球機會就愈高，今天不是打職棒耶，這場輸還有下一場，學生棒球一場定輸贏，我當然要求要確實嘛。」

