電競》台中嘉年華首度移師火車站 力推快打旋風、傳說對決兩大賽事

台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2025台中電競嘉年華」本週末在台中火車站二樓廣場熱鬧登場，吸引全國電競好手和粉絲參與，在地戰隊閃電狼也共襄盛舉，台中市運動局長游志祥還化身快打旋風酷炫角色「隆」現身，與扮成「春麗」的活動大使苔苔共同體驗對戰樂趣。

今年邁入第七屆的嘉年華首次移師台中火車站，結合電競賽事、流行音樂與互動體驗。游志祥表示，這是中部電競最大盛事，本屆活動以「電競無界・熱血開打」為主題，主要辦理兩大電競項目，包含人氣手機遊戲《傳說對決》與經典格鬥遊戲《快打旋風6》，也是2026年日本名古屋亞運的比賽項目；另也邀請知名網紅苔苔擔任活動大使，以及知名啦啦隊Formosa Sexy和閃電狼來和大家交流，現場還有傳奇「弘光尚青」不老戰隊、職業隊伍ANK Gaming等，希望讓所有參與者感受到競技、娛樂與文化交織的精彩氛圍。

請繼續往下閱讀...

賽事首日以高人氣格鬥遊戲《快打旋風6》八強決戰揭開序幕，實況主曾甜化身角色與觀眾進行1對1交流賽，最後由活動大使苔苔與Formosa Sexy成員帶來親子快打挑戰；至於壓軸登場的《傳說對決》冠軍隊伍，次日將迎戰傳奇電競隊伍閃電狼，上演「業餘對職業」的越級挑戰。

台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法