晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 電競

電競》台中嘉年華首度移師火車站 力推快打旋風、傳說對決兩大賽事

2025/08/23 18:04

台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2025台中電競嘉年華」本週末在台中火車站二樓廣場熱鬧登場，吸引全國電競好手和粉絲參與，在地戰隊閃電狼也共襄盛舉，台中市運動局長游志祥還化身快打旋風酷炫角色「隆」現身，與扮成「春麗」的活動大使苔苔共同體驗對戰樂趣。

今年邁入第七屆的嘉年華首次移師台中火車站，結合電競賽事、流行音樂與互動體驗。游志祥表示，這是中部電競最大盛事，本屆活動以「電競無界・熱血開打」為主題，主要辦理兩大電競項目，包含人氣手機遊戲《傳說對決》與經典格鬥遊戲《快打旋風6》，也是2026年日本名古屋亞運的比賽項目；另也邀請知名網紅苔苔擔任活動大使，以及知名啦啦隊Formosa Sexy和閃電狼來和大家交流，現場還有傳奇「弘光尚青」不老戰隊、職業隊伍ANK Gaming等，希望讓所有參與者感受到競技、娛樂與文化交織的精彩氛圍。

賽事首日以高人氣格鬥遊戲《快打旋風6》八強決戰揭開序幕，實況主曾甜化身角色與觀眾進行1對1交流賽，最後由活動大使苔苔與Formosa Sexy成員帶來親子快打挑戰；至於壓軸登場的《傳說對決》冠軍隊伍，次日將迎戰傳奇電競隊伍閃電狼，上演「業餘對職業」的越級挑戰。

台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）台中電競嘉年華推出快打旋風對戰。（大會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中