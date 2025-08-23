晴時多雲

中職》「重訓是最放鬆的事情」 林威助透露鳥谷敬超狂事蹟

2025/08/23 18:14

富邦悍將副領隊林威助參觀阪神甲子園攤位。（記者陳志曲攝）富邦悍將副領隊林威助參觀阪神甲子園攤位。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將今舉辦「虎道同盟」主題日，與日職阪神虎聯名出擊，前阪神名將鳥谷敬也到場開球，由富邦球團副領隊林威助擔任打者，兩人不僅是阪神虎時期的隊友，更是更衣室的鄰居，林威助也透露，鳥谷敬把「重訓」視為最放鬆的事情，一天都會做不只1次。

鳥谷敬是前阪神虎知名OB，球員時期曾締造13年全勤出賽、連續出賽1939場、游擊手連續出賽398場的鐵人足跡，從旁觀察的林威助透露，鳥谷敬的營養品非常多，都會在飯後大量攝取。

此外，鳥谷敬更是「重訓狂」，林威助透露一般而言，選手在賽前打擊練習結束會做重訓，賽後還會有一次打擊練習，但就到此為止，只有鳥谷打完後繼續重訓，「我有問他為什麼要做，他說重訓是想要且最放鬆的事情。」

即便鳥谷敬已退役4年，今天現身開球的身材跟選手時期沒什麼兩樣，林威助透露，他早上才說跑了10公里，「真的是對自己要求很高的選手，唯有擁有強壯的身體和心理，以及突出的練習量，才能從第一局出賽到最後一局，然後創造紀錄。」

今天也有不少穿著阪神球衣的球迷進場，就為了看鳥谷敬和林威助合體。林威助坦言有被感動到，「回台灣也10幾年了，有球迷還會穿著那時的球衣來球場，滿感動的！」

前日職選手鳥谷敬擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）前日職選手鳥谷敬擔任開球嘉賓。（記者陳志曲攝）

