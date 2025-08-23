中職》桃猿下週五連戰全派洋投先發？ 古久保健二：也是一種方式

古久保健二。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿新洋投凱樂抵台已經3天，只要工作簽證核發下來，下週就有機會在一軍出賽，由於第四號洋投霸鉧德隨時可以回到一軍，讓樂天下週保有單週5場全派洋投先發的調度空間，古久保健二表示，交給投手教練去規劃。

霸鉧德雖於上週六（16日）下二軍滿15天，樂天連續兩週都有使用「洋投風火輪」的空間，卻沒讓他回到一軍，而是讓他於20日在二軍出賽，由於下週樂天要打五連戰，霸鉧德在8月30日前還有機會回一軍「期末考」，若表現仍不理想，球隊可以順勢在「831大限」註銷他，立刻登錄新洋投凱樂，搭配確定留用的魔神樂、波賽樂、威能帝，單週5場都派洋投先發。

古久保指出，只要凱樂的工作簽證核發下來，就會讓他根據身體狀況去做調整，由於「831大限」馬上要到，凱樂來台前一直在比賽，希望調整的時間愈短愈好，能否在「831大限」前在一軍出賽，也要看他的狀況再做決定，至於霸鉧德是否還會再回一軍出賽，目前也還沒有確定。

單週5場都派洋投先發，中信兄弟在去年「831大限」前就示範過，8月27日、28日各派克迪、德保拉先發，8月30日讓象魔力（現為魔力藍）術後復出，隔天立刻註銷改登錄象騎士，8月31日由猛登先發，9月1日讓象騎士首次在一軍亮相。

古久保認為，雖然下週日就是「831大限」，因為黃子鵬28日就能重回一軍，單週5場全用洋投或讓黃子鵬回到輪值，這兩種模式都有預想到，主要還是看凱樂何時能把狀況調整好，「不是說洋將丟就會比較好，但這也是一個方式，交給投手教練去規劃。」

