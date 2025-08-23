射箭》台灣小將世錦賽收4面團體銀牌 個人賽也有望奪牌

U18反曲弓女團收銀牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭小將今天在2025年世界青年青少年錦標賽，共收下4面團體賽銀牌，而備受期待的反曲弓U18女將高卉唐一路挺進最終4強，還有U21男子組黃立承和複合弓U21吳子瑋、U18顏子翔，4位小將還有機會再為台灣爭取獎牌。

台灣隊在賽事首日就展現競爭力，反曲弓U21女團、U18男、女團及複合弓U18女團都挺進最終金牌戰，可惜反曲弓 3組人馬都不敵南韓隊，複合弓女團則敗給美國隊，不過還是狂掃4面銀牌。

雖團體賽無緣金牌，但個人賽還是有所斬獲，高卉唐、黃立承躋身4強，吳子瑋、U18顏子翔晉級4強，4人都還有機會替台灣奪牌，甚至挑戰金牌榮耀。

來自花蓮玉里國中的高卉唐，去年國一就於全中運展現不俗實力，今年升上國二更直接奪下全中運國女組個人金牌。布農和阿美族的高卉唐其實國小三年級就開始練射箭，從起初好玩到如今成為專精，在生涯首場世界大賽已摘下團體銀牌，個人賽有機會挑戰獎牌。教練王正良對愛徒的表現很滿意，當然也期許能在個人賽繼續突破。

U18反曲弓男團收銀牌。（射箭協會提供）

U21反曲弓女團收銀牌。（射箭協會提供）

U18複合弓女團收銀牌。（射箭協會提供）

U18複合弓男子團體銅牌。（射箭協會提供）

