MLB》當初認為大谷翔平打擊不行！ 前道奇總管被狠狠打臉：我完全錯了

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平用二刀流顛覆棒球，強投豪打不斷書寫歷史新頁，成為大聯盟獨一無二的存。前道奇總管柯列提（Ned Colletti）表示，自己被大谷狠狠打臉。

柯列提在《ESPN LA》的播客節目上談起大谷翔平，他表示早在大谷就讀花卷東高校時，就被他獨特的潛力所吸引，之後大谷效力日本火腿時，也持續關注他。

柯列提坦言，當時他並不看好大谷的二刀流能在大聯盟成功，「在他與天使簽約之前，我就一直關注他了，當時我認為他作為投手一定能成功，但作為打者應該不會有太大成就。結果，我的判斷完全錯了。」

被大谷強投豪打震撼後，柯列提直呼：「要找到能像大谷翔平這樣，投打都維持如此高水準的選手，幾乎是不可能的。未來一定還會有選手嘗試二刀流，或者有具備這種潛力的人出現，但這絕對不是一件簡單的事。」

柯列提認為大谷將改變球界，帶起二刀流風潮，「我認為二刀流會成為未來棒球界的一個潮流，在5年、或者10年內，或許會出現大約10名這樣的選手，儘管未必能達到大谷的水準。」

柯列提讚嘆大谷是一位獨一無二的選手，「他不只是單純地上場比賽，而是在投打兩端都能達到極高層次，這是其他人完全無法相比的。」

