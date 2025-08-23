中職》超車兄弟神獸！ 伍鐸對富邦飆史上第1人紀錄

味全龍先發投手伍鐸。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕味全龍伍鐸今天再扮「富邦殺手」，沒有給對手任何得點圈打擊機會，6局無失分聯手吉力吉撈・鞏冠的致勝3分彈，率隊以3：1力退富邦，伍鐸成為史上第1位對富邦球團奪下第20勝的投手。

味全龍先發投手伍鐸對富邦投得無懈可擊，僅在2、4、6局各被敲1支一壘安打，沒有被踏上得點圈，合計87球投6局被敲3支安打，有4次三振，沒有失分，勇奪生涯第77勝，超越兄弟象神獸風神，獨居勝投榜史上第9名。

伍鐸曾在2018-20年效力過富邦悍將，離開富邦後變身超級「富邦殺手」，今天對戰再奪勝投，已超越中信兄弟鄭凱文的19勝，成為史上首位對富邦球團拿20勝的投手。

味全在3局上援護伍鐸，郭天信四壞串聯李凱威安打，吉力吉撈・鞏冠夯出3分彈，生涯87轟超越羅世幸，獨居隊史第2多，距離陳金茂89轟的隊史紀錄已不遠，可望本季就登上味全歷史全壘打王。

伍鐸投完6局退場，富邦才突破味全封鎖，張進德從林子昱手中夯出右外野方向全壘打，暌違2年再開轟，助隊打破鴨蛋，但後續攻勢都無法突破味全牛棚，吞下敗仗。

味全龍吉力吉撈・鞏冠夯出三分彈。（記者陳志曲攝）

富邦悍將張進德敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

