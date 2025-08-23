晴時多雲

體育 網球

美網》喬科維奇與「法官」賈吉相見歡 大滿貫賽前為紐約洋基開球

2025/08/23 20:10

喬科維奇（右）與洋基隊當家重砲「法官」賈吉相見歡。（取自ATP官網）喬科維奇（右）與洋基隊當家重砲「法官」賈吉相見歡。（取自ATP官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽即將開打，坐擁大滿貫24冠的傳奇球星喬科維奇（Novak Djokovic）先應邀為MLB紐約洋基隊開球，還與當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）相見歡。

「這是很棒的跨領域經歷，我要感謝洋基隊提供機會。我第一次體驗棒球運動，也是頭一回在現場觀看比賽。」展開爭奪美網第5冠、大滿貫25冠前夕，喬科維奇週四晚間登上洋基體育場，擔任地主對戰波士頓紅襪賽事的開球嘉賓，38歲的塞爾維亞老將右臂戴著白色袖套，儘管投球落地後才進入捕手手套，仍獲現場觀眾掌聲喝采，「我在平地熱身，不料投手丘這麼高，所以沒投準，但還算滿意，至少不像以前看過的其他人那樣尷尬。」

前ATP世界球王喬科維奇還與洋基人氣球星賈吉合影，英雄相惜的兩人互贈簽名球拍與球棒作為紀念，喬科維奇在美網賽前媒體日透露，「很榮幸能進入洋基球員休息室，我對賈吉印象深刻，尤其是他的高壯體型，真令人難以置信。他人非常好，我現在也成為棒球迷了。」

