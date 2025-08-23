中職》陳重廷守一壘只是客串 想去外野試看看

陳重廷。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅昨天對樂天桃猿8局下，讓陳重廷接替林子豪守一壘，這是他生涯首次守一壘，卻沒機會接到球，他表示，自打棒球以來都以游擊為主，大學時期守過三壘，進職棒後又守過二壘，從沒想過會去守一壘，但很想去外野試試看。

陳重廷指出，七月時因為陳鏞基大腿拉傷，他與林祖傑都被要求多練一壘，總教練林岳平也提醒過，萬一比賽狀況有需要，可能會讓他替補守一壘，所以已經有心理準備，「只要球隊有需要，我都願意可以嘗試，手套是跟林祖傑借的，林祖傑是跟何恆佑借的。」

陳重廷表示，雖然昨天不會覺得很突然，真的站在一壘還是會感到陌生，因為視角與二、三壘與游擊完全相反，確實讓他很不習慣，還好沒有球往他打去，畢竟只是客串性質，明年春訓也不會加練一壘，「那邊真的沒人，我才會去幫忙。」

陳重廷透露，在世大運培訓隊期間，曾與岳東華、陳重羽守過外野，正式比賽開始就被叫回來，進職棒後也不曾在外野接過球，若要增加守備位置，倒是想去外野試試，可是球隊的外野太強；至於捕手，他完全不考慮，「那個球很可怕，光是接發球機的球，我都覺得快打到臉，根本不敢接。」

總教練林岳平表示，隊形上確實有規劃一壘的替補人選，陳重廷、林祖傑都有設想替補的空間，但這並不是常態，只是因應之後可能的突發狀況，利用比賽實戰嘗試看看，不會因此就讓陳重廷加練一壘。

