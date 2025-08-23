U15亞洲盃》好棒！台灣3：0完封勝日本 勇奪隊史第8冠

台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天冠軍戰上演台日大戰，台灣隊靠左投柯邵捷先發7局無失分完封勝的好投領軍下，加上陳泊佑在6局上擊出石破天驚的三壘安打，一棒打下2分打點突破僵局，最終台灣隊就以3：0完封勝日本締造二連霸，同時拿下隊史第8冠，台南亞太成棒主球場5163名球迷欣喜若狂。

此役1局下日本進攻，柯邵捷控球失去準星，面對前3棒被敲1安另有2次保送，形成無人出局滿壘局面，隨即他穩住陣腳，連續解決3名打者無失分，當柯邵捷讓小山蓮心揮空三振結束日本攻勢，他振臂怒吼顯得十分振奮。

4局上台灣隊進攻，隊長江金澄敲安，陳瑞鑫選到保送，一出局一、二壘有人，此時台灣隊換昨天的先發投手胡冠威代打，結果他擊出游擊滾地球形成雙殺打，攻勢瓦解。

柯邵捷在1局下無人出局滿壘後，連續解決10人次，直到4局下四壞保送岡田宗一郎，才再度讓對方打者上壘，該局柯邵捷力保不失。

日本先發投手葛本瑛斗用72球投5局，被敲3安另有4次保送和1次三振，無失分無關勝敗。

6局上日本換投，成田遥喜登板中繼，戰局瞬間風雲變色，兩出局後陳瑞鑫擊出安打，胡冠威選到保送，陳泊佑掃出右外野三壘安打，一口氣打下2分打點，幫助台灣隊突破僵局取得2：0領先。7局上台灣隊靠黃子齊、曾乙喆、江金澄安打再添1分保險分，一路領先至終場。

柯邵捷表現威風八面，先發7局被敲4安，另有3K和3次保送無失分，以一場精采的完封勝帶領台灣隊勇奪冠軍。

陳泊佑關鍵三壘安打。（記者李惠洲攝）

U15台灣隊拿下關鍵2分。（記者李惠洲攝）

江金澄安打。（記者李惠洲攝）

日本隊遇到亂流。（記者李惠洲攝）

