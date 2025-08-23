晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

U15亞洲盃》好棒！台灣3：0完封勝日本 勇奪隊史第8冠

2025/08/23 20:29

台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天冠軍戰上演台日大戰，台灣隊靠左投柯邵捷先發7局無失分完封勝的好投領軍下，加上陳泊佑在6局上擊出石破天驚的三壘安打，一棒打下2分打點突破僵局，最終台灣隊就以3：0完封勝日本締造二連霸，同時拿下隊史第8冠，台南亞太成棒主球場5163名球迷欣喜若狂。

此役1局下日本進攻，柯邵捷控球失去準星，面對前3棒被敲1安另有2次保送，形成無人出局滿壘局面，隨即他穩住陣腳，連續解決3名打者無失分，當柯邵捷讓小山蓮心揮空三振結束日本攻勢，他振臂怒吼顯得十分振奮。

4局上台灣隊進攻，隊長江金澄敲安，陳瑞鑫選到保送，一出局一、二壘有人，此時台灣隊換昨天的先發投手胡冠威代打，結果他擊出游擊滾地球形成雙殺打，攻勢瓦解。

柯邵捷在1局下無人出局滿壘後，連續解決10人次，直到4局下四壞保送岡田宗一郎，才再度讓對方打者上壘，該局柯邵捷力保不失。

日本先發投手葛本瑛斗用72球投5局，被敲3安另有4次保送和1次三振，無失分無關勝敗。

6局上日本換投，成田遥喜登板中繼，戰局瞬間風雲變色，兩出局後陳瑞鑫擊出安打，胡冠威選到保送，陳泊佑掃出右外野三壘安打，一口氣打下2分打點，幫助台灣隊突破僵局取得2：0領先。7局上台灣隊靠黃子齊、曾乙喆、江金澄安打再添1分保險分，一路領先至終場。

柯邵捷表現威風八面，先發7局被敲4安，另有3K和3次保送無失分，以一場精采的完封勝帶領台灣隊勇奪冠軍。

台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）

台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）

台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）台灣3：0完封勝日本。（記者李惠洲攝）

陳泊佑關鍵三壘安打。（記者李惠洲攝）陳泊佑關鍵三壘安打。（記者李惠洲攝）

U15台灣隊拿下關鍵2分。（記者李惠洲攝）U15台灣隊拿下關鍵2分。（記者李惠洲攝）

江金澄安打。（記者李惠洲攝）江金澄安打。（記者李惠洲攝）

日本隊遇到亂流。（記者李惠洲攝）日本隊遇到亂流。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中