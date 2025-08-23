晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》5局大戰逆轉中國林詩棟/黃友政 香港「老少配」黃鎮廷/陳顥樺爆冷奪冠

2025/08/23 20:30

香港組合黃鎮廷（右）、陳顥樺逆轉中國組合，奪下男雙冠軍。（取自WTT官網）香港組合黃鎮廷（右）、陳顥樺逆轉中國組合，奪下男雙冠軍。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的香港組合黃鎮廷/陳顥樺，今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽瑞典站男雙決賽，克服局數1:2落後，以3:2逆轉中國組合林詩棟/黃友政，奪下兩人合拍以來第一座大滿貫賽冠軍，也是香港首度在大滿貫賽摘冠。

33歲的直拍橫打名將黃鎮廷去年10月起和左手持拍的20歲新秀陳顥樺開始搭檔，兩人今年先在WTT太原挑戰賽獲得亞軍，緊接著又在六月札格瑞布挑戰賽連續擊退新科世錦賽冠軍組合戶上隼輔/篠塚大登及中國組合黃友政/薛飛，勇奪兩人合拍以來首座冠軍。

上個月美國公開賽，黃鎮廷/陳顥樺也在8強賽以3:2扳倒今年杜哈世錦賽銀牌林昀儒/高承睿，直到4強才敗給世界排名第2的南韓組合安宰賢/林鐘勳。

這一站大滿貫賽，名列第6種子的黃鎮廷/陳顥樺16強賽先以3:1逆轉斯洛伐克組合，8強再以3:1力退頭號種子安宰賢/林鐘勳，完成甜蜜復仇，4強面對日本第4種子張本智和/篠塚大登也以3:2強渡關山。

手感和默契持續加溫的黃鎮廷/陳顥樺，決賽對決第3種子林詩棟/黃友政，打完前3局雖以7:11、11:9、4:11落後，但他們在第4局先以11:6追回1局，決勝局以3:1開局後一路保持領先，並以10:7率先聽牌，中國組合雖然化解1個賽末點，但隨後黃鎮廷正手搶攻得手，11:8鎖定勝利。

