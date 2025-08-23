晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》許基宏再見安打！中信兄弟勝台鋼雄鷹、3連勝

2025/08/23 20:36

中信兄弟許基宏敲再見安打。（記者林正堃攝）中信兄弟許基宏敲再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟今出戰台鋼雄鷹，9局下靠著許基宏再見安打，4:3於系列賽再勝1場。

兄弟新洋投柯威士第2場出賽，首局保送王博玄、曾子祐敲安，魔鷹的安打幫助台鋼先馳得點，而柯威士本局3個出局數都是三振。

中信兄弟2局首位打者江坤宇遭櫻井周斗觸身球上壘，該半局，岳東華的安打幫助兄弟追平。不過，3局上台鋼的攻勢從岳東華失誤開始，吳念庭和王柏融安打各帶1打點。

在仍有用球限制下，柯威士今投80球，投3.2局送出5次三振、3保送、被擊出4安打，另有1次投手犯規，失3分（1自責分）。

櫻井周斗6局續投，江坤宇擊出陽春砲，個人本季首轟出爐，兄弟追到1分差。

7局下，台鋼由許育銘接替登板，替補上場的岳政華首打席選到保送、盜壘成功，許庭綸長打送回追平分，櫻井周斗6局失2分優質先發無關勝敗。台鋼於2出局後換上伍祐城，面對曾頌恩時，一壘的黃韋盛盜壘成功，曾頌恩隨即被故意保送，面對江坤宇，伍祐城投出三振，兄弟沒能攻下超前分。

9局上，吳俊偉保送首位打者紀慶然，王博玄成功犧牲短打，曾子祐又獲保送，兄弟喊暫停後，吳俊偉續投，吳念庭在滿球數下擊出平飛球，許庭綸美技接殺，形成2出局。魔鷹擊出投手前正面滾地球，吳俊偉化解危機。

9局下，台鋼推出守護神林詩翔登板，岳政華飛球出局，許庭綸選到保送，黃韋盛滾地球差點形成雙殺，2出局一壘有人，許基宏打擊時，黃韋盛盜上二壘，許基宏再見安打。

