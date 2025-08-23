美網》球王辛納病癒回歸 挑戰費德爾17年前衛冕紀錄

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽即將開打，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）透露，生病痊癒身體恢復良好，讓這位24歲男單頭號種子有信心在兩週後，爭取紐約法拉盛公園完成衛冕。

「我很高興能回來。這裡比賽非常精彩，更是本季最後一項大滿貫，所以我充滿動力。」辛納本週因生病不適退出ATP千分等級的辛辛那提大師賽決戰，冠軍拱手讓給同被譽為「三巨頭」接班人的西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今他在美網賽前受訪時表示，休息幾天已無大礙，「雖然還沒完全恢復，但我和團隊的目標是幾天後提升到一定水準，應該能順利出賽。」辛納首戰排名87的捷克對手科普里瓦（Vit Kopriva），如果一切順利，直到決賽才會再度強碰第2種子假想敵艾卡拉茲。

由於自2004至2008年五連霸的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）之後，近17年來無人能在美網男單連莊，對此辛納認為，問題或許出在許多地方，「賽季即將結束，有些球員已經疲勞，感覺也不一樣了，許多事情都可能改變。」已包辦大滿貫4冠（2024、2025年澳網、2024年美網、2025年溫網）的辛納，自去年澳網起已締造硬地大滿貫21連勝，談及美網衛冕他坦言確實極具挑戰性，「 這是非常艱難的大賽，許多細節都會影響結果，我總說未來不可預測，所以不知道這次會發生什麼，唯一能做的就是好好準備然後全力以赴。」

