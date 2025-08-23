晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》球王辛納病癒回歸 挑戰費德爾17年前衛冕紀錄

2025/08/23 21:45

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽即將開打，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）透露，生病痊癒身體恢復良好，讓這位24歲男單頭號種子有信心在兩週後，爭取紐約法拉盛公園完成衛冕。

「我很高興能回來。這裡比賽非常精彩，更是本季最後一項大滿貫，所以我充滿動力。」辛納本週因生病不適退出ATP千分等級的辛辛那提大師賽決戰，冠軍拱手讓給同被譽為「三巨頭」接班人的西班牙勁敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今他在美網賽前受訪時表示，休息幾天已無大礙，「雖然還沒完全恢復，但我和團隊的目標是幾天後提升到一定水準，應該能順利出賽。」辛納首戰排名87的捷克對手科普里瓦（Vit Kopriva），如果一切順利，直到決賽才會再度強碰第2種子假想敵艾卡拉茲。

由於自2004至2008年五連霸的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）之後，近17年來無人能在美網男單連莊，對此辛納認為，問題或許出在許多地方，「賽季即將結束，有些球員已經疲勞，感覺也不一樣了，許多事情都可能改變。」已包辦大滿貫4冠（2024、2025年澳網、2024年美網、2025年溫網）的辛納，自去年澳網起已締造硬地大滿貫21連勝，談及美網衛冕他坦言確實極具挑戰性，「 這是非常艱難的大賽，許多細節都會影響結果，我總說未來不可預測，所以不知道這次會發生什麼，唯一能做的就是好好準備然後全力以赴。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中