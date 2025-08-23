U15亞洲盃》一夫當關7局完封勝 其實柯邵捷第1局差一點就被換掉

柯邵捷完封日本隊。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕第12屆U15亞洲青少棒錦標賽今天冠軍戰上演台日大戰，台灣隊靠左投柯邵捷先發7局無失分完封勝的好投領軍，加上隊友在第6、7局打下分數，最終台灣隊就以3：0完封勝日本奪冠。

1局下日本進攻，柯邵捷面對前3棒被敲1安另有2次保送，形成無人出局滿壘局面，隨即他穩住陣腳，連續解決3名打者無失分。柯邵捷先發獨撐7局被敲4安，另有4K和3次保送無失分，以一場精采的完封勝帶領台灣隊勇奪冠軍。

今天賽後台灣隊總教練邱耀宇坦言，第1局如果柯邵捷失分就會換投手，剛好神明有保佑才沒失分，結果完投7局，那一局非常關鍵，「他可以投7局真的不簡單，表示集訓快2個月，選手真的有進步，到第7局球速還有130幾公里。」

柯邵捷說，第1局有一點壓力，但相信隊友會幫他守下來，第1局換局下來時教練跟他說要有信心一點，放輕鬆一點，不要太緊張，感謝隊友幫他守住失分。

U15預賽首戰南韓柯邵捷先發2局無失分，一場好投換來冠軍戰登板先發的機會，今天在爸媽到場見證下，他投出人生最精彩的一場球賽。

柯邵捷表示，上去先發就是盡量多吃一點局數，沒想到可以完封，這是他人生最難忘的比賽，很開心自己有做到。

今年暑假柯邵捷從台中市中山國中畢業，即將北上到穀保家商就讀，踏上野球人生另一段旅途。

