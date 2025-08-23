U15亞洲盃》陳泊佑關鍵一擊榮膺大會MVP 日本敗投賽後泣不成聲

台灣隊陳泊佑敲出三壘安打，2分打點。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U15台灣隊今天靠柯邵捷繳7局完封勝，加上第7棒游擊手陳泊佑在6局上敲出2分打點三壘安打突破僵局，最終台灣隊就以3：0完封勝日本衛冕成功，同時勇奪隊史第8冠。

日本先發投手葛本瑛斗投5局無失分，6局上日本換投，成田遥喜登板中繼，戰局瞬間風雲變色，兩出局後陳瑞鑫擊出游擊滾地球，舩山大翔沒接到球形成隱形失誤，官方紀錄為安打，胡冠威選到保送形成一、二壘有人，陳泊佑掃出右外野三壘安打，一口氣打下2分打點，幫助台灣隊突破僵局，7局上台灣隊靠黃子齊、曾乙喆、江金澄安打再添1分保險分，成田遥喜投1局失2分承擔敗投，賽後泣不成聲。

台灣隊總教練邱耀宇表示，日本選手基本功很好，但第6局對方的隱形失誤，正好給台灣隊得分機會，當時兩出局陳泊佑又是後半段棒次，告訴他一站上去就是設定直球打，確實打強勁就對了，因為對方投手一定會搶好球數，抓第1球攻擊形成安打的機會一定很高，他有頂住壓力致命一擊，做得很好。

陳泊佑表示，對方投手控球不太穩定，設定應該會搶好球數，就抓好球作攻擊，謝謝之前自己那麼努力，遇到挫折都沒放棄，有一段期間很累而且都做不好，很想放棄，還好爸媽鼓勵他繼續堅持下去。

不採計冠軍戰成績，這屆U15賽事陳泊佑累計打擊率高達7成，冠軍戰關鍵一擊獲選大會MVP。

台灣隊陳泊佑獲選大會MVP。（記者李惠洲攝）

台灣隊奪U15亞洲盃冠軍。（記者李惠洲攝）

