體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》世界球后孫穎莎贏得復仇之戰 決賽再度和王曼昱上演「巔峰對決」

2025/08/23 22:33

世界球后孫穎莎擊敗隊友陳熠，闖進女單決賽。（取自WTT官網）世界球后孫穎莎擊敗隊友陳熠，闖進女單決賽。（取自WTT官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界球后孫穎莎今晚在2025年WTT歐洲大滿貫賽瑞典站女單4強賽，以4:1擊退世界排名第10的陳熠，贏得「中國內戰」，完成甜蜜的復仇，明天決賽將和世界排名第2的王曼昱進行「巔峰對決」。

孫穎莎上個月在美國大滿貫賽女單16強賽以1:3爆冷敗給陳熠，今晚這一戰也被視為「復仇之戰」，做足困難準備的孫穎莎，一開賽就展現球后實力，以11:2、11:3連下兩城，美國大滿貫賽獲得亞軍的陳熠也很快做出回應，11:3追回1局。關鍵第4局，孫穎莎在開局5:1領先下被追到6平，但她隨即回神，正手斜線攻擊、加上精彩的防守，一口氣連拿4分拉開差距，11:7再下一城。第5局，孫穎莎又是在開局6:2的優勢下被追到10:9，但決勝時刻陳熠接發球失誤，孫穎莎11:9拿下勝利。

另一場女單4強賽，王曼昱也以11:7、12:10、11:3、11:7解決世界排名12的石洵瑤，繼去年中國大滿貫賽之後，取得對戰2連勝。

孫穎莎生涯在國際賽對決王曼昱以16勝9負占上風，不過今年雙方前兩次在冠軍戰遭遇各拿下1勝，王曼昱在亞洲盃決賽以直落四獲勝；孫穎莎則在杜哈世錦賽決賽以4:3逆轉王曼昱封后。

中國名將王曼昱直落四解決石洵瑤，晉級女單決賽。（取自WTT官網）中國名將王曼昱直落四解決石洵瑤，晉級女單決賽。（取自WTT官網）

