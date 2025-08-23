晴時多雲

台灣小將熱血奪冠！ U15青少棒亞洲錦標賽二連霸

2025/08/23 22:48

今晚2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽，台灣隊成功二連霸，隊員們欣喜若狂。（台南市府提供）今晚2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽，台灣隊成功二連霸，隊員們欣喜若狂。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽於今（23）日晚在亞太國際棒球訓練中心圓滿落幕，台灣隊在冠軍戰以壓倒性氣勢3:0擊敗日本，成功二連霸，拿下隊史第8座冠軍金盃；日本隊屈居亞軍，韓國隊獲季軍。

台南市長黃偉哲第一時間在臉書祝賀台灣小將勇奪佳績，體育局長陳良乾也代表市長到場，讚許球員展現高度毅力與實力。黃偉哲表示，這段期間台南雖歷經風雨考驗，但台灣小將的精彩表現，將積極能量傳遞給每位努力奮鬥的人，今晚的榮耀屬於隊員與教練團。

本屆賽事共有台灣、日本、韓國、巴基斯坦、泰國、香港、菲律賓及斯里蘭卡等8隊參賽，展現亞洲青少棒的激烈競爭。閉幕戰台日大戰吸引眾多球迷，內野座位全數坐滿，台式應援與啦啦隊熱舞聲不絕於耳，七局下台灣隊拿下最後出局數，全場歡聲雷動。

體育局長陳良乾指出，成、副球場首次舉辦國際賽即獲高度肯定，球場設施、燈光及整體品質皆受到各國球評與教練讚賞，也進一步提升台南城市國際能見度。

閉幕典禮貴賓包括台灣棒協理事長辜仲諒、教育部體育署副署長房瑞文，共同見證台灣隊再度奪冠的榮耀時刻。

