MLB》11年資歷、待過道奇的伍雷尼亞今年四度遭DFA 外媒分析去處

伍雷尼亞。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據權威美媒《The Athletic》雙城記者海伊斯（Dan Hayes）在社群媒體X上指出，雙城在美國時間週五把右投伍雷尼亞（José Ureña）給指定讓渡（DFA），清出球員名單空間給新秀艾柏（Mick Abel），這位24歲潛力好手將在美國時間週六登板面對白襪。

現年33歲的伍雷尼亞今年先後待過大都會、藍鳥、道奇，但都遭到指定讓渡。伍雷尼亞今年6月24日以小聯盟轉戰雙城，他為雙城隊出賽4場有3場先發，吞下1敗、防禦率4.58，吃下17.2局，賞10次三振，丟8次保送、2次觸身球，被打擊率2成58，每局被上壘率為1.42。

請繼續往下閱讀...

伍雷尼亞今年在大聯盟出賽13場中有5場先發，防禦率為5，共投36局，被打擊率2成80，每局被上壘率為1.47。伍雷尼亞生涯在大聯盟11個賽季，共出賽245場，累積44勝78敗、平均防禦率4.77。

伍雷尼亞有可能再次成為自由身。外媒《Mlb Traderumors》分析，考慮到例行賽所剩賽程不多，他的選擇也更加有限，其他尋求投手吃局數的球隊，有可能會在讓渡名單撿走伍雷尼亞，把他放進牛棚作為「搖擺人」，或是直接排進先發輪值。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法