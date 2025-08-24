晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》11年資歷、待過道奇的伍雷尼亞今年四度遭DFA 外媒分析去處

2025/08/24 06:48

伍雷尼亞。（資料照，法新社）伍雷尼亞。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕根據權威美媒《The Athletic》雙城記者海伊斯（Dan Hayes）在社群媒體X上指出，雙城在美國時間週五把右投伍雷尼亞（José Ureña）給指定讓渡（DFA），清出球員名單空間給新秀艾柏（Mick Abel），這位24歲潛力好手將在美國時間週六登板面對白襪。

現年33歲的伍雷尼亞今年先後待過大都會、藍鳥、道奇，但都遭到指定讓渡。伍雷尼亞今年6月24日以小聯盟轉戰雙城，他為雙城隊出賽4場有3場先發，吞下1敗、防禦率4.58，吃下17.2局，賞10次三振，丟8次保送、2次觸身球，被打擊率2成58，每局被上壘率為1.42。

伍雷尼亞今年在大聯盟出賽13場中有5場先發，防禦率為5，共投36局，被打擊率2成80，每局被上壘率為1.47。伍雷尼亞生涯在大聯盟11個賽季，共出賽245場，累積44勝78敗、平均防禦率4.77。

伍雷尼亞有可能再次成為自由身。外媒《Mlb Traderumors》分析，考慮到例行賽所剩賽程不多，他的選擇也更加有限，其他尋求投手吃局數的球隊，有可能會在讓渡名單撿走伍雷尼亞，把他放進牛棚作為「搖擺人」，或是直接排進先發輪值。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中