出口盃》視障組昨開賽 張玥琳車禍致盲反成「棒球痴」

2025/08/24 06:49

新北獵豹雖然輸球，賽後仍團結精神喊話。（身障棒協提供）新北獵豹雖然輸球，賽後仍團結精神喊話。（身障棒協提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者林宥辰／綜合報導〕2025第十一屆出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽23日在新北市樹林區鹿角溪身障棒壘球場進行視障組賽事，來自港都的高雄雄霸再次北上尋求衛冕，各隊也都在豔陽下發揮戰力，抓住夏天的尾巴。

台灣盲人棒球曾經享譽國際，台灣紅不讓盲棒隊就曾在2004-06完成世界盃三連霸，2012、2013年台灣代表隊也捧回冠軍，惜在國內人數、資源都不足。

2021年，社團法人中華民國身障棒壘球協會與相關單位成立「出口盃盲人棒球賽」，邁入第五屆的今年則是與出口盃結合，分為「多元組」（身障、女性、長者、聽障等）與「視障組」，相隔一週舉行，今年參賽名單為夜魔俠盲人棒球隊、閃電盲人棒球隊、雄霸盲人棒球隊、新北獵豹盲人棒球隊等4隊。

今年的親善大使中華職棒台鋼雄鷹外野手陳文杰就表示，相當佩服盲人運動員竟然能在看不到的情況下抓住這麼小的一顆球，也對於他手中這顆會發出聲音的盲人棒球感到很有興趣。

「無論是多元組或視障組，在台灣都算是小眾的群體，唯有結合我們的力量，才能讓外界看到——更重要的是，讓我們從中獲得成就感，以及對人生不同面向的體驗。」主辦單位身障棒協理事長潘瑋杰說。

今日首戰夜魔俠以17：5力克閃電，雄霸15：3新北獵豹，夜魔俠尾場再以4：2險勝雄霸，單日二連勝，率先搶進24日冠軍賽。不過大家難得以球會友，享受「一期一會」的盛夏野球日，才是最重要的。

「很開心啊，我從第一屆打到現在，每年都很期待！」新北獵豹張玥琳笑說：「今年多了一些新人，我覺得這樣很棒，代表我們推廣有功。」

張玥琳來自台東，是阿美族小美女，不過也因天性活潑，在家鄉教妹妹騎機車時出了嚴重車禍，導致一眼全盲、另一眼剩下部分視覺，就此人生大轉彎，原本外向的她把自己關在家裡將近3年，無法面對外界——或是說，無法面對自己。

「連走樓梯都很不協調，更何況要踏出我家大門。」張玥琳回憶：「跟一般疾病不一樣，失明這種事很難不想到它，連吃飯都有問題，我第一次吃飯的時候想試著找筷子，但一直摸、一直摸都找不到，那時間真的悲從中來。」

接觸盲棒的緣由，是張玥琳的友人在盲人棒球隊，因此邀請她參加，讓她慢慢玩出興趣，「撿球很有挑戰性，接到很有成就感，但我一開始超爛的，跑壘還會往投手方向亂跑。」

張玥琳今天的臉上、身上都塗抹滿滿防曬乳，不是因為她愛漂亮，「因為我剛失明的時候曾經不小心打翻熱水瓶，全身燒燙傷，所以一定要擦防曬，但能打棒球就是最開心的事。」

24日賽程為上午9點半新北獵豹對閃電，12點、14點半進行季軍與冠軍賽，決賽日將於身障棒協官方YouTube（https://www.youtube.com/@CTBSAD/streams）提供現場直播。

張玥琳雖因意外喪失視力，走過低潮後仍努力迎向光明。（身障棒協提供）張玥琳雖因意外喪失視力，走過低潮後仍努力迎向光明。（身障棒協提供）

盲人棒球得分方式是擊球後觸碰柱狀壘包。（身障棒協提供）盲人棒球得分方式是擊球後觸碰柱狀壘包。（身障棒協提供）

