體育 即時新聞

1比0擊敗加勒比海代表隊　台美明爭威廉波特總冠軍

2025/08/24 04:30

〔中央社〕台灣小將今天在威廉波特世界少棒錦標賽，以1比0驚險再度擊敗代表加勒比海區的阿魯巴隊，贏得國際組冠軍；明天凌晨將出戰美國組冠軍隊，台美少棒之戰精彩可期。

代表亞太區出戰威廉波特世界少棒賽的台北市東園國小少棒隊擊敗墨西哥、加勒比海區代表荷屬阿魯巴（Aruba）、拉丁美洲區代表委內瑞拉，以3勝之姿於國際組冠軍賽中再度出戰阿魯巴。

阿魯巴擊敗巴拿馬、加拿大、日本，成績3勝1敗，實力堅強。

1局下，劉韋亨先發，阿魯巴打者連續安打登1、2壘，三振2人後化解得分危機。2局下，台灣隊嚴密守備漂亮雙殺，結束第2局，兩隊皆未能取分。

3局上，阿魯巴投手維德佛爾（Jayderick Wederfoor）控球不穩，未能投入好球帶，陳世鴻保送，何甫羿安打與阿魯巴漏接，台灣隊獲得寶貴1分。3局下，外野嚴密防守連續接殺3打者，劉韋亨用球數低。

4局上，林晉擇獲保送，陳啟盛觸身球上1壘，阿魯巴更換投手費里西安納（Jeter Filiciana），但未能取分。

6局下，劉韋亨投出5又1/3局，壘上有人情況下，換上投手陳啟盛，在阿魯巴可能得分驚險中，順利化解賽事逆轉危機，台灣在歡呼聲中以1比0取得國際組冠軍。

台灣隊將在台灣時間25日凌晨3時出戰美國組冠軍隊，繼去年桃園龜山國小少棒隊後，台美小將再度對壘爭取最高榮譽。1140824

