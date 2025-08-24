晴時多雲

體育 即時新聞

台美少棒威廉波特對壘　總教練：不管對手完美劇本上陣

2025/08/24 05:30

〔中央社〕台灣小將明天將在威廉波特世界少棒錦標賽出戰美國組冠軍，爭取睽違已久的總冠軍。代表亞太區出戰的台北市東園國小少棒隊總教練賴敏男自信表示，無須管對手，投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。

台灣小將今年在美國賓州威廉波特（Williamsport）進軍總冠軍賽，再度成為世界各國與美國各區10個隊伍的熱門話題，大家都在討論，台灣今年能否以4勝之姿再下一城。

台灣隊在世界組冠軍賽打得精采也驚險，在穩定投球與守備陣容下，阿魯巴隊（Aruba）多次壘上有人取分機會，都在投與守精準表現下，未有失分。

東園國小少棒隊總教練賴敏男有30年少棒指導經驗，23日賽事最後一局臨危投手調度引起討論。

他在賽後記者會表示，賽前與所有同學說明要待命準備，預計各種狀況做雙先發的準備，所以林晉擇一開始沒在先發的準備名單內，他都在準備以備隨時有狀況上去投球，他的手現在沒有問題，先發投手（劉韋亨）超出期待投5又1/3局，最後調度上還是啟用救援投手陳啟盛，完成比賽拿到勝利。

賴敏男解釋，球員沒有看過這麼大的場面，在突發情況下，讓救援投手提早上場，兩人在壘壓力更大，但讓他上來先適應場面，如果投保送沒什麼影響，因為一壘是空的，至少讓他先適應場地與場面，救援投手最後守下戰況。

對於即將出戰美國組10隊中的冠軍，他說：「無須管對手，整個投手輪值先發屬林晉擇莫屬，另兩投手待命中繼救援，這是最完美的劇本。」

東園國小4戰4勝，賴敏男調兵遣將也是話題。他說，從對墨西哥到國際組冠軍，投手調度都在掌握中，表現非常棒，與預期一樣一步步減少失分，甚至沒有責失分，今天世界組冠軍賽只用掉一個投手。1140824

