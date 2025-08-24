晴時多雲

體育 即時新聞

美網》茲維列夫靠著納達爾啟發協助 重新找到正確方向

2025/08/24 06:52

茲維列夫。（資料照）茲維列夫。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕2025年美國網球公開賽開戰前夕，德國男單第3種子茲維列夫（Alexander Zverev ）透露，先前心理健康出問題，所幸靠著已退役的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）啟發協助，如今重新找到正確方向。

茲維列夫7月初溫布頓錦標賽爆冷一戰出局之後，坦承近年來壓力格外沉重，甚至考慮接受心理治療，還好透過知名教練、納達爾叔叔托尼（Toni Nadal）聯繫介紹，前往納達爾網球學院訓練，在馬略卡待了10天期間，積極向昔日強敵納達爾尋求建議，「關鍵在於找到擊敗世界頂尖球員的方法，這就是我去見托尼和納達爾的原因，因為我想看到並聽到他們心中網球的新視角，以及我的網球在他們心中是什麼樣的。 」

納達爾的關鍵指導是，在場上最重要時刻要更勇於放手一搏，這點對於歷經「三巨頭」洗禮及其接班人辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）夾擊的茲維列夫來說，確實格外貼切，「納達爾跟我交手10年，所以現在身為觀眾，昔日對手的他或許能提供最好建議，因為他知道和我一起在場上對決是什麼感覺。」28歲的茲維列夫仍在追尋職業生涯首座大滿貫冠軍，美網首戰智利左手拍塔比洛（Alejandro Tabilo）。

