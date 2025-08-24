晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》費城人王牌惠勒「不祥之症」報銷！與「天才小史」有關鍵區別

2025/08/24 07:39

惠勒。（資料照）惠勒。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）日前因因右上肢血栓被放進傷兵名單，本季歸期未定，之後檢測出症狀為靜脈型胸廓出口症候群（TOS）。大聯盟官網今報導，惠勒確定將於未來幾週動刀，本季報銷。

「他會缺席今年剩餘賽季，但我們認為他會在6到8個月內復出，重新找回身手。」費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，「這是我們得到的醫療建議，除非有意想不到的狀況發生，他一定能重返投手丘。」

胸廓出口症候群被視為投手「不祥之症」，許多投手都飽受此症困擾，最終生涯提前告終。然而惠勒的症狀屬於靜脈型，與神經型截然不同，後者的長期預後風險更高。惠勒的情況與遊騎兵凱利（Merrill Kelly）類似，凱利在2020年9月接受相同手術後，隔年春訓就準備回歸，2021年球季更先發27場；但前國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）就遭遇神經型胸廓出口症候群，導致他生涯提前報銷。

費城人防護員透露，復原情況將會因人而異，但對惠勒有利的是，這是突發狀況，並非長期困擾才動刀；費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也坦言，能夠即時確認病因並以手術解決，讓人鬆一口氣。

費城人球團對於手術結果感到樂觀，但惠勒明年5月就滿35歲，他曾表態不打算在現有合約走完後（2027年球季）繼續投球。儘管如此，費城人隊友史瓦伯（Kyle Schwarber）坦言：「這不是能做一輩子的工作，打球只佔了人生很短暫的時間，我們希望他能完全康復，退休後能好好陪伴家人，享受人生。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中