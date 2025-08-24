MLB》費城人王牌惠勒「不祥之症」報銷！與「天才小史」有關鍵區別

惠勒。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）日前因因右上肢血栓被放進傷兵名單，本季歸期未定，之後檢測出症狀為靜脈型胸廓出口症候群（TOS）。大聯盟官網今報導，惠勒確定將於未來幾週動刀，本季報銷。

「他會缺席今年剩餘賽季，但我們認為他會在6到8個月內復出，重新找回身手。」費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，「這是我們得到的醫療建議，除非有意想不到的狀況發生，他一定能重返投手丘。」

胸廓出口症候群被視為投手「不祥之症」，許多投手都飽受此症困擾，最終生涯提前告終。然而惠勒的症狀屬於靜脈型，與神經型截然不同，後者的長期預後風險更高。惠勒的情況與遊騎兵凱利（Merrill Kelly）類似，凱利在2020年9月接受相同手術後，隔年春訓就準備回歸，2021年球季更先發27場；但前國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）就遭遇神經型胸廓出口症候群，導致他生涯提前報銷。

費城人防護員透露，復原情況將會因人而異，但對惠勒有利的是，這是突發狀況，並非長期困擾才動刀；費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）也坦言，能夠即時確認病因並以手術解決，讓人鬆一口氣。

費城人球團對於手術結果感到樂觀，但惠勒明年5月就滿35歲，他曾表態不打算在現有合約走完後（2027年球季）繼續投球。儘管如此，費城人隊友史瓦伯（Kyle Schwarber）坦言：「這不是能做一輩子的工作，打球只佔了人生很短暫的時間，我們希望他能完全康復，退休後能好好陪伴家人，享受人生。」

