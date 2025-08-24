MLB》新同學9上狂失7分！洋基1：12慘敗、「基襪大戰」8連敗寫紀錄

布萊克本9局上狂失7分。（）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨天遭世仇紅襪1：0完封，今天雙方持續對壘，然而自家打線再度遭紅襪王牌克羅切（Garrett Crochet）封鎖，加上9局上紅襪攻下7分大局，終場1：12慘遭血洗，吞下對戰8連敗。

洋基今天派出沃倫（Will Warren）先發，不過他表現不盡理想，主投4局被敲出7支安打失5分，包含「故事哥」史托瑞（Trevor Story）5局上的陽春砲，投出3次三振與3次保送，防禦率上升至4.47。

沃倫挨轟後就退場，由後援左投希爾（Tim Hill）接替登板，他投了1.2局被敲2支安打沒有失分，送出2次三振，及時止住失血，6局上2出局後，洋基再換上日前剛簽下的前明星右投布萊克本（Paul Blackburn），他一路投到第8局結束都力保不失，洋基8局打完仍以1：5落後。

然而9局上風雲變色，布萊克本突然遭到紅襪無情狙擊，單局被敲出7支安打，包含前洋基捕手納瓦瑞茲（Carlos Narváez）的2分砲，一口氣狂丟7分，也讓洋基徹底舉白旗投降，在主場吞下難堪敗仗。

紅襪王牌左投克羅切今主投7局只被敲5支安打，唯一重傷害是史坦頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲，狂飆11次三振，只投出1保送失1分，奪下本季第14勝。洋基本季「基襪大戰」只拿1勝，吞下8連敗，也追平2009年對紅襪的單季第2長連敗紀錄，目前兩隊勝差已拉開至1.5場。

