MLB》重返老東家教士主場被嗆「叛徒」！道奇21億史考特無奈回應

〔體育中心/綜合報導〕道奇昨天在教士主場開啟客場3連戰，並迎回傷癒歸隊的明星守護神史考特（Tanner Scott），今天賽前受訪，史考特透露有人稱他為「叛徒」，對此也無奈回應。

31歲的史考特上季原先馬林魚效力，交易大限前被送往教士。本季他與道奇簽下4年7200萬美元（約新台幣21.3億）合約，不過表現不盡理想，出賽47場投45.2局飆出50次三振，防禦率4.14，累積19次救援成功、8個中繼點。他在在美國時間7月22日因左手肘發炎進傷兵名單，昨天正式傷癒歸隊。

今天賽前在老東家主場受訪，史考特坦言原本希望自己只會缺陣3天，想不到一受傷就是缺陣一個月，不過現在他的身體狀況已經完全恢復，也希望回歸後能幫助球隊拿下更多勝利，「只能在旁邊看比賽真的很難受，很高興能回來。」

史考特表示，自己在缺陣這段時間也有機會調整自己的投球機制；被問及是否已經適應來到道奇的生活，史考特給予肯定的答覆，還透露日本巨星大谷翔平在他來到球隊時與他打招呼，「他是個好傢伙！」

道奇與教士近年的宿敵之爭越演越烈，國西龍頭爭奪戰現在也進入白熱化階段。過去曾效力教士的史考特如今在球場另一端的休息室，被問及是否有任何感想，史考特爆料：「我昨天被罵叛徒，但我怎麼會是叛徒？我是被交易來這裡的，我甚至在這裡（教士）也只待過2個月！」

