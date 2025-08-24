U15亞洲盃奪冠5選手來自新北 侯友宜：向新北最強中學生致敬

〔記者賴筱桐／新北報導〕2025年第12屆亞洲（U15）青少棒錦標賽昨（23）日晚間在台南亞太國際棒球訓練中心落幕，台灣隊在冠軍戰以3:0完封日本，成功2連霸，拿下隊史第8座冠軍金盃；這次代表隊由新北市二重國中組隊參賽，其中有5名選手來自新北市，市長侯友宜也在臉書祝賀，號召民眾一起向新北最強中學生致上最高敬意。

侯友宜表示，台灣小將在冠軍戰頂住壓力、展現壓制力，成功拿下U15亞洲青少棒錦標賽冠軍。這次代表隊由新北市二重國中組隊參賽，總教練邱耀宇帶領18位優秀選手完成2連霸，把榮耀留在台灣，「我們一起向新北最強中學生致上最高的敬意」。

請繼續往下閱讀...

新北市體育局指出，以新北市二重國中組隊參賽的台灣代表隊，再度擊退日本，拿下亞洲U15青少棒錦標賽奪得冠軍寶座，連霸成功，取得「2026 U15世界盃棒球賽」亞洲區的參賽資格，感謝教練團邱耀宇、楊敏宏、劉劭威的付出和貢獻。

本屆U15亞洲盃台灣代表隊共有18名選手，其中有5名來自新北市，分別是投手楊家源、內野手江金澄、內野手陳泊佑、外野手溫以恩、外野手陳瑞鑫，網友們紛紛留言喝采，大讚「台灣之光」、「明日之星」、「Team Taiwan最強」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法