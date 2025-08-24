晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「教練球迷媒體都救不了...」洋基遭世仇紅襪羞辱、賈吉說重話

2025/08/24 09:27

賈吉。（美聯社）賈吉。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天主場以1：12慘敗世仇紅襪，本季「基襪大戰」已經吞下難堪8連敗，追平隊史對紅襪第2長單季連敗紀錄。洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後談到球隊低潮也出重話。

洋基今天輸球後，在分區與外卡都落後紅襪1.5場勝差，季後賽資格也逐漸出現危機。賈吉賽後談到球隊近況直言：「我們必須打得更好，就這麼簡單，教練團、球迷和媒體都救不了我們，只有更衣室裡的球員有辦法解決，我們必須挺身而出，就這樣。」

談到被世仇紅襪擊潰，球隊休息室裡的氣氛，賈吉表示：「至少救我來說，真的很生氣，尤其是對上世仇，我不想在主場被這樣羞辱。所以大家都必須站出來，每個人都得表現得更好。我們無法改變過去這100多場比賽發生的事，只能專注現在能做到的。」

洋基本季對上紅襪僅拿下1勝8敗，對目前美東龍頭藍鳥則是3勝7敗；至於對上紅襪、藍鳥、太空人與老虎等4隊美聯季後賽勁旅，僅拿下6勝19敗。

「我們只有明天。」賈吉說道，「今天已經結束了，所以我們必須專注在明天的比賽，我們對紅襪還有一場收官戰，這就是我們能做的。在這邊算那些勝差，這是你們媒體該做的事，不是我們。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中