MLB》「教練球迷媒體都救不了...」洋基遭世仇紅襪羞辱、賈吉說重話

賈吉。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天主場以1：12慘敗世仇紅襪，本季「基襪大戰」已經吞下難堪8連敗，追平隊史對紅襪第2長單季連敗紀錄。洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）賽後談到球隊低潮也出重話。

洋基今天輸球後，在分區與外卡都落後紅襪1.5場勝差，季後賽資格也逐漸出現危機。賈吉賽後談到球隊近況直言：「我們必須打得更好，就這麼簡單，教練團、球迷和媒體都救不了我們，只有更衣室裡的球員有辦法解決，我們必須挺身而出，就這樣。」

談到被世仇紅襪擊潰，球隊休息室裡的氣氛，賈吉表示：「至少救我來說，真的很生氣，尤其是對上世仇，我不想在主場被這樣羞辱。所以大家都必須站出來，每個人都得表現得更好。我們無法改變過去這100多場比賽發生的事，只能專注現在能做到的。」

洋基本季對上紅襪僅拿下1勝8敗，對目前美東龍頭藍鳥則是3勝7敗；至於對上紅襪、藍鳥、太空人與老虎等4隊美聯季後賽勁旅，僅拿下6勝19敗。

「我們只有明天。」賈吉說道，「今天已經結束了，所以我們必須專注在明天的比賽，我們對紅襪還有一場收官戰，這就是我們能做的。在這邊算那些勝差，這是你們媒體該做的事，不是我們。」

