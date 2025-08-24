晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

射箭世錦賽》顏子翔、吳子瑋複合弓奪銅！台灣隊累積4銀3銅

2025/08/24 09:38

顏子翔勇奪U18複合弓男子個人銅牌、右為教練陳享宣。（射箭協會提供）顏子翔勇奪U18複合弓男子個人銅牌、右為教練陳享宣。（射箭協會提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣射箭小將在加拿大溫尼伯舉行的2025年世界青年青少年錦標賽再度傳回捷報，顏子翔、吳子瑋在複合弓U18、U21組雙雙射下銅牌，為代表團再添2面獎牌。

顏子翔在U18複合弓男子個人四強賽以130：140不敵德國選手莫里茲（Simon Moritz）無緣金牌戰，在銅牌戰重將旗鼓，面對印度好手喬希（Yogesh Joshi）一路領先，最終以143：139拿下銅牌，繼男團銅牌後，個人也收下一面獎牌。

吳子瑋在U21複合弓男子個人四強賽與德國選手佛呂斯（Ruven Flüß）比完前5局以145：145戰成平手，可惜加射階段，對手射出更接近靶心的內10分箭，最後無緣爭金，他在銅牌戰遭遇以色列對手楊羅姆（Shamai Yamrom），在第4局射出3支10分箭逆轉，最終以146：145險勝，再為台灣射下一面銅牌。

台灣此次在團體賽收4面銀牌、1面銅牌，在個人賽再進帳2銅，目前累積4銀、3銅。

吳子瑋勇奪U21複合弓男子個人銅牌，左為教練林明靜。（射箭協會提供）吳子瑋勇奪U21複合弓男子個人銅牌，左為教練林明靜。（射箭協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中