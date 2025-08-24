射箭世錦賽》顏子翔、吳子瑋複合弓奪銅！台灣隊累積4銀3銅

顏子翔勇奪U18複合弓男子個人銅牌、右為教練陳享宣。（射箭協會提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣射箭小將在加拿大溫尼伯舉行的2025年世界青年青少年錦標賽再度傳回捷報，顏子翔、吳子瑋在複合弓U18、U21組雙雙射下銅牌，為代表團再添2面獎牌。

顏子翔在U18複合弓男子個人四強賽以130：140不敵德國選手莫里茲（Simon Moritz）無緣金牌戰，在銅牌戰重將旗鼓，面對印度好手喬希（Yogesh Joshi）一路領先，最終以143：139拿下銅牌，繼男團銅牌後，個人也收下一面獎牌。

請繼續往下閱讀...

吳子瑋在U21複合弓男子個人四強賽與德國選手佛呂斯（Ruven Flüß）比完前5局以145：145戰成平手，可惜加射階段，對手射出更接近靶心的內10分箭，最後無緣爭金，他在銅牌戰遭遇以色列對手楊羅姆（Shamai Yamrom），在第4局射出3支10分箭逆轉，最終以146：145險勝，再為台灣射下一面銅牌。

台灣此次在團體賽收4面銀牌、1面銅牌，在個人賽再進帳2銅，目前累積4銀、3銅。

吳子瑋勇奪U21複合弓男子個人銅牌，左為教練林明靜。（射箭協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法