MiLB》台灣混血重砲「龍仔」猛夯本季第19轟！還締造隊史最狂紀錄

〔體育中心／綜合報導〕有望為台灣征戰2026年世界棒球經典賽的小熊3A混血重砲「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天對上太空人3A敲出本季第19轟，還寫下隊史超狂紀錄，幫助球隊7：2獲勝。

強納森．龍今擔任先發第3棒一壘手，首打席就敲出強勁一壘安打，幫助球隊先馳得點，這支安打擊球初速達104.9英哩；此外，這也是強納森．龍本季連續34場比賽上壘，追平佩拉扎（Yonathan Perlaza）於2023年寫下的隊史紀錄。

強納森．龍第2打席敲出雙殺，5局上第3打席，強納森．龍逮中一顆89.8英哩的紅中直球，夯出左、中外野方向陽春砲，本季第19轟出爐，擊球初速107.4英哩，飛行距離達422英呎，幫助球隊取得6：0領先。

終場小熊3A以7：2獲勝，強納森．龍此役5打數2安打包含1轟，貢獻2分打點，吞下1次三振，賽後打擊三圍.311/.412/.504，攻擊指數0.916。

效力海盜2A的台灣投手陳柏毓，近期轉任牛棚後表現漸入佳境，今天對上費城人2A於4局上登板後援，投3局用55球有29顆好球，只被敲出1安打，另有4次三振與3次保送，沒有失分，最終球隊4：2獲勝，陳柏毓收下本季第4勝，也是個人2連勝。

海盜3A鄭宗哲今天對上大都會3A，全場3打數0安打，吞下1次三振，僅靠野手選擇上壘，跑出本季第14次盜壘成功，賽後打擊三圍.213/.314/.290，攻擊指數0.604。

