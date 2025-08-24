「這裡不是台灣！」韓職首推啦啦隊小卡挨轟 女神安芝儇回應了

韓國職棒球隊「SSG登陸者」將推出限量啦啦隊小卡，反遭大批球迷砲轟。（本報合成，擷取自@ssglanders.incheon/IG）



〔即時新聞/綜合報導〕韓國職棒球隊「SSG登陸者」昨（23）日宣布，將限量販售專屬啦啦隊小卡，此舉一出隨即引爆韓國球迷反彈，紛紛湧入社群留言痛批「這裡不是台灣」同時，也讓女神安芝儇忍不住發聲緩頰。

啦啦隊女神安芝儇。（資料照）

韓職「SSG 登陸者」昨在Instagram發文表示，將於本月26日至28日推出限定販售的啦啦隊的小卡，每張售價為5000韓元（約新台幣109元），主角包括安芝儇、趙娟週、金渡兒和裴垂鉉等4位知名啦啦隊員。

請繼續往下閱讀...

消息曝光後引發熱議，不少韓國球迷湧入貼文留言砲轟，「我們是棒球隊耶」、「與其做啦啦隊小卡，不如多推出球員卡，我們是棒球迷，不是啦啦隊迷」。更有人質疑，「這裡是台灣嗎？球團怎能讓啦啦隊比球員還受矚目？我知道她們很努力，但在台灣，啦啦隊比球員更受關注是不對的」甚至有人批評球團「只會搞花招，卻在場上丟臉」。

對此，安芝儇也於IG限動回應，表示自己從事啦啦隊應援超過10年，這是韓職首度推出啦啦隊卡片，「雖然只會出一次，但作為啦啦隊，我真的很驕傲，也很感謝球團重視我們。」

安芝儇強調，啦啦隊是連結球員與球迷的重要橋樑，「我們知道這次挑戰可能會失敗，但仍希望大家能友善看待這份努力。」她坦言，看到批評留言時難免心情複雜，但仍希望球迷能「溫柔看待，讓我們一起為球隊努力」。

諷刺的是，就在公告當天，SSG登陸者以0比5慘敗給韓華鷹，未能得分的比賽結果更讓小卡話題成為宣洩出口，「比賽不會贏，卻忙著賣啦啦隊卡」、「錢拿去補強打線好嗎？」、「這隊越來越讓人失望」。

在 Instagram 查看這則貼文 SSG랜더스 프로야구단 SSG LANDERS（@ssglanders.incheon）分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法