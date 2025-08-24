MLB》大谷翔平8月全上壘紀錄終結！道奇王牌1局爆再度痛失國西龍頭

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕賽前與教士並列國聯西區第一的道奇，今天再度上演龍頭之爭，日本巨星大谷翔平今天4打數0安打，也讓他8月每場比賽都上壘的紀錄終結；道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在4局下一口氣丟掉3分，終場道奇1：5不敵教士吞下2連敗，再度痛失國聯西區龍頭。

葛拉斯諾今天前2局上演6上6下，3局下投出2保送但力保不失。然而4局下遭遇亂流，投出2次保送加被敲安面臨無人出局滿壘危機，1出局後遭到勞瑞安諾（Ramón Laureano）安打狙擊失掉2分，接著葛拉斯諾又被敲出高飛犧牲打，單局失掉3分，該局投完就退場。

道奇牛棚後續沒在讓教士得分，然而打線卻慘遭左投柯提斯（Nestor Cortes）完全壓制，6局上1出局後才靠著老將羅哈斯（Miguel Rojas）敲安上壘，但還是無法攻下分數。8局上大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）代打陽春砲突破鴨蛋，但8局下教士又添2分保險分，最終道奇以1：5輸球，再度讓出國西龍頭寶座。

大谷翔平昨天3打數0安打，但靠著保送延續8月19場出賽皆上壘的紀錄，不過今天大谷4打數再度繳白卷，吞下1次三振，賽後打擊率0.280、攻擊指數1.005，也終結8月每場比賽都上壘的紀錄。

