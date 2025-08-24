晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平8月全上壘紀錄終結！道奇王牌1局爆再度痛失國西龍頭

2025/08/24 10:56

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕賽前與教士並列國聯西區第一的道奇，今天再度上演龍頭之爭，日本巨星大谷翔平今天4打數0安打，也讓他8月每場比賽都上壘的紀錄終結；道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在4局下一口氣丟掉3分，終場道奇1：5不敵教士吞下2連敗，再度痛失國聯西區龍頭。

葛拉斯諾今天前2局上演6上6下，3局下投出2保送但力保不失。然而4局下遭遇亂流，投出2次保送加被敲安面臨無人出局滿壘危機，1出局後遭到勞瑞安諾（Ramón Laureano）安打狙擊失掉2分，接著葛拉斯諾又被敲出高飛犧牲打，單局失掉3分，該局投完就退場。

道奇牛棚後續沒在讓教士得分，然而打線卻慘遭左投柯提斯（Nestor Cortes）完全壓制，6局上1出局後才靠著老將羅哈斯（Miguel Rojas）敲安上壘，但還是無法攻下分數。8局上大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）代打陽春砲突破鴨蛋，但8局下教士又添2分保險分，最終道奇以1：5輸球，再度讓出國西龍頭寶座。

大谷翔平昨天3打數0安打，但靠著保送延續8月19場出賽皆上壘的紀錄，不過今天大谷4打數再度繳白卷，吞下1次三振，賽後打擊率0.280、攻擊指數1.005，也終結8月每場比賽都上壘的紀錄。

葛拉斯諾。（路透）葛拉斯諾。（路透）

柯提斯。（路透）柯提斯。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中