MLB》道奇大物寫史上第1人悲催紀錄！美媒：他會扛球隊扛到進傷兵

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以1：5不敵教士吞下2連敗，也再度讓出國聯西區龍頭寶座。衛冕軍打線連續2天熄火，唯一醒著的是24歲大物弗里蘭（Alex Freeland），他連續2天開轟包辦道奇所有分數，寫下史上第一人超悲情紀錄。

弗里蘭昨天在3局上狙擊教士日本強投達比修有，生涯首轟出爐，這也是達比修昨天先發6局被敲的唯一1支安打；今天弗里蘭在8局上代打寇爾（Alex Call），砲轟教士後援大將艾斯查德（Jeremiah Estrada），本季第2轟出爐、連續兩天開轟，然而這只是全隊今天第2支也是最後1支安打，道奇連2天都吞下敗仗。

Alex Freeland goes yard recording his second HR of the season! pic.twitter.com/dtSKqoXTmA — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） August 24, 2025

根據《OptaSTATS》指出，弗里蘭昨天敲出生涯首轟，成為道奇唯一1分，今天敲出生涯第2轟又是道奇唯一1分，成為大聯盟史上第一位連續2戰敲出生涯前2轟，且2場比賽都是球隊唯一得分來源的選手。

道奇作家哈里斯（Blake Harris）賽後也在X上發文直言：「弗里蘭在這個週末隻身扛起道奇整隊的進攻，我看他接下來就要因為肩膀受傷進入傷兵名單了！」

