MLB》132公斤大號火球男！潛力新秀「Big Sugar」初登板飆5K寫紀錄

馬克斯威爾。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅人今天以1：10慘敗給響尾蛇，不過有一大亮眼，24歲農場潛力火球新秀馬克斯威爾（Zach Maxwell）迎來生涯初登板，後援2局飆出5次三振失1分，還寫下隊史紀錄。

馬克斯威爾是紅人2022年選秀第6輪選進的好手，目前是紅人農場排名第24名的潛力新秀，球探報告給予他均速99英哩的速球高達70分的評價。身高198公分、體重達132公斤的他，還有個特別的綽號「Big Sugar」，本季他在3A出賽51場，49.2局飆出59次三振，防禦率4.17，並在昨天被拉上大聯盟。

今天馬克斯威爾在5局下迎來生涯初登板，最終後援2局用35球有24顆好球，被敲出2支安打包含1轟失1分，狂飆5次三振，是今天紅人3位投手裡表現最佳的成績。馬克斯威爾初登板就大秀火球，35球中有21顆四縫線速球，最快飆到101.6英哩（163.5公里），均速為100.5英哩。

Zach Maxwell's 5Ks in 2 innings. pic.twitter.com/uAykfVWi6P — Rob Friedman （@PitchingNinja） August 24, 2025

馬克斯威爾也寫下紀錄，成為紅人隊史125年來第5位在大聯盟初登板單場飆出5K的後援投手。賽後馬克斯威爾得知自己創紀錄時表示：「我不知道有這個紀錄，很厲害嗎？」、「真的太棒了，當你站上投手丘，腦袋幾乎一片空白，但那真是令人享受的一刻。」

根據大聯盟官網報導，馬克斯威爾在大學時期的一場比賽中，被轉播單位戲稱「big hunk of sugar（一大塊糖）」，「後來就馬上被簡稱成Big Sugar了，對我來說完全沒問題，我不討厭這個綽號。」

