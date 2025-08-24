MLB》道奇貧打創下67年首見慘紀錄！主帥羅伯斯：我不失望，是驚訝

道奇陷入貧打。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇面對教士連續2場比賽都只攻下1分，吞下2連敗也讓出國聯西區龍頭寶座，談到球隊陷入貧打，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言：「不是失望，而是驚訝。」

道奇昨天遭到教士日本強投達比修有6局失1分好投封鎖，今天又被明星左投柯提斯（Nestor Cortes）一度上演5.1局完全比賽（最終6局1安打無失分），2場比賽團隊只敲出5支安打，僅靠大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）連2戰開轟攻下2分。

根據大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen指出，道奇遭到達比修有與柯提斯封鎖，連續2場比賽都被對方先發投手繳出至少6局、1安打的成績，創下道奇自1958年搬到洛杉磯以來的首見紀錄。

道奇總教練羅伯斯賽後語重心長表示：「到了這個時候，已經不是在談什麼揮棒機制，而是該如何幫助球隊贏球，必須敲安打延續攻勢、持續纏鬥緊咬比賽，這些都是更高層次的挑戰。」、「現在已經8月底，沒時間再找打擊手感了，要直接拿出表現。這個系列賽有年輕球員靠著拚勁打下2分，相較之下，我們球隊人才濟濟卻2連敗，對手有著萬全準備，我們也要隨機應變。」

被問及對於球隊貧打感到驚訝還是失望，羅伯斯直言：「不會失望，是驚訝。因為我們有很多知道如何贏球的選手，投手群和守備都表現出色，但資深球員要轉換心態，為了球隊而戰。數據就是數據，但最重要的還是專注眼前，能做到的事情就要徹底執行，我相信這樣會有好結果。」

