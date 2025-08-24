晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇貧打創下67年首見慘紀錄！主帥羅伯斯：我不失望，是驚訝

2025/08/24 12:40

道奇陷入貧打。（美聯社）道奇陷入貧打。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇面對教士連續2場比賽都只攻下1分，吞下2連敗也讓出國聯西區龍頭寶座，談到球隊陷入貧打，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後坦言：「不是失望，而是驚訝。」

道奇昨天遭到教士日本強投達比修有6局失1分好投封鎖，今天又被明星左投柯提斯（Nestor Cortes）一度上演5.1局完全比賽（最終6局1安打無失分），2場比賽團隊只敲出5支安打，僅靠大物新秀弗里蘭（Alex Freeland）連2戰開轟攻下2分。

根據大聯盟官網道奇隨隊記者Sonja Chen指出，道奇遭到達比修有與柯提斯封鎖，連續2場比賽都被對方先發投手繳出至少6局、1安打的成績，創下道奇自1958年搬到洛杉磯以來的首見紀錄。

道奇總教練羅伯斯賽後語重心長表示：「到了這個時候，已經不是在談什麼揮棒機制，而是該如何幫助球隊贏球，必須敲安打延續攻勢、持續纏鬥緊咬比賽，這些都是更高層次的挑戰。」、「現在已經8月底，沒時間再找打擊手感了，要直接拿出表現。這個系列賽有年輕球員靠著拚勁打下2分，相較之下，我們球隊人才濟濟卻2連敗，對手有著萬全準備，我們也要隨機應變。」

被問及對於球隊貧打感到驚訝還是失望，羅伯斯直言：「不會失望，是驚訝。因為我們有很多知道如何贏球的選手，投手群和守備都表現出色，但資深球員要轉換心態，為了球隊而戰。數據就是數據，但最重要的還是專注眼前，能做到的事情就要徹底執行，我相信這樣會有好結果。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中