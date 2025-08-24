網球》喬科維奇只打大滿貫有原因 對新世代給出語重心長的建言

喬科維奇。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在即將開打的美國網球公開賽力拚生涯第25座大滿貫冠軍，這位38歲老將坦言，改制的大師賽為期兩週對自己來說太長，將會專注在大滿貫賽場上。

喬科維奇今年前三場大滿貫都止步4強，在溫網結束後跳過多倫多、辛辛那提兩站大師賽，直接來到紐約法拉盛，「坦白說，除了大滿貫我沒有其他賽程規劃，大師賽需要打兩個禮拜真的太久了。」

請繼續往下閱讀...

喬科維奇指出，生涯來到這個階段，自己不再追求積分、世界排名或是挑戰衛冕，「對我來說更重要的是，我如何找到打球的動力與快樂？我在哪裡可以發揮出我最好的水準？我真正想打的是什麼比賽？大滿貫永遠都是我最大的動力來源。」

不少球員和喬科維奇一樣認為大師賽為期兩週太久，但身為職業網球運動員協會（PTPA）發起人，過去也曾擔任ATP選手理事會主席，喬科維奇認為，年輕世代的選手應該更積極站出來親自捍衛權益，為自己發聲。

喬科維奇指出，「我支持選手們，但說到底，他們應該更活躍，在協商與做決定的時候，他們參與的不夠多。頂尖選手持續發表他們的意見，但應該也要花時間和精力去參加會議和對話，我知道這很難，相信我，我參加過很多次，但這件事很重要，因為你知道做這些事不是為了自己，也是為了未來的世代，你在做對的事、踏出對的一步，為網壇帶來貢獻。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法