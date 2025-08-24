MLB》教士主帥盛讚一度完全比賽的明星左投！談打敗道奇勝利方程式

柯提斯。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕教士今5：1打敗道奇勇奪5連勝，再度要回國聯西區龍頭寶座，明星左投柯提斯（Nestor Cortes）先發6局只被敲1支安打，總教練席爾特（Mike Shildt）賽後也盛讚他的表現。

柯提斯在交易大限前被釀酒人送往教士，今天先發前5局讓道奇打線15上15下，直到6局上1出局後才被羅哈斯敲出安打（Miguel Rojas），無緣完全比賽，最終仍繳出6局1安打無失分好投，奪下本季第2勝，也是披上教士戰袍後首勝。

教士總教練席爾特賽後大讚柯提斯今天的表現：「真的太精彩了，我們正在逐漸更了解他，感覺他只要在比賽中找到節奏，就會表現很出色。他今天從開賽首打席就掌握到節奏，並維持到退場，6局投球表現完美。」

教士勇奪5連勝，也重新在國聯西區登頂，系列賽連續2戰都只讓道奇得到1分，席爾特表示：「這有點像棒球哲學的話題，先發投手真的很重要。」席爾特指出，教士先前在道奇主場遭到橫掃，那幾場比賽有些自亂陣腳，「但值得肯定的是，那時候先發投手也還是能及時穩住，沒讓分差擴大，讓我們有繼續反攻的機會。」

席爾特表示：「現在正如大家所見，我們的先發投手真的投得很棒，達比修有的表現當然不用說，但像今天這樣，先建立領先優勢，先發吃完6局後交給牛棚勝利組，最後打線再持續追加保險分，這就是最完美的勝利方程式。」

