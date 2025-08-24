晴時多雲

MLB》封鎖大谷還克服世界大賽挨再見轟恐懼！教士明星左投曝關鍵

2025/08/24 13:20

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕教士今以5：1擊敗道奇奪下5連勝，重回國聯西區龍頭寶座，教士明星左投柯提斯（Nestor Cortes）繳出6局無失分好投，僅被敲出1支安打，更3度封鎖日本巨星大谷翔平，賽後柯提斯也透露好投關鍵。

柯提斯前5局讓道奇15上15下，直到6局下1出局後才被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安粉碎完全比賽美夢，最終繳出6局無失分1安打好投。賽後柯提斯表示：「感覺很棒，能有這種成績，無論對手是誰都很開心。今天從開賽就能完美執行投球策略，我認為這很關鍵。」

教士主場球迷從賽前球員介紹就狂噓大谷翔平，全場更是不斷高喊「Beat LA」的口號。對於能在滿場熱血球迷面前投球，柯提斯直言：「太棒了，從第一球開始，教士球迷就給我超震撼聲援，尤其是對上大谷時，那聲音就像在打電動一樣。」

談到能3度解決大谷翔平，柯提斯透露今天的配球很關鍵，「當你在聯盟打滾5、6年，打者其實會知道你想幹嘛，會如何攻擊、優勢在哪。所以一定要適時混搭各種球路，好球帶兩邊都要去運用，讓打者無法完全掌握。」

柯提斯還表示，昨天同樣封鎖大谷的日本強投達比修有，在首局首打席面對大谷第一球投了滑球，因此他今天也參考達比修的方式，用卡特球來開賽。「遇到道奇這種打線，你要抱著一開始就全力投的想法，沒有從落後開始投的餘裕，必須從第一球就開始進攻。」

值得一提的是，柯提斯去年還效力洋基時，曾在世界大賽G1的10局下登板後援，結果遭到道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）夯出再見全壘打輸球；不過今天柯提斯兩度對決佛里曼，首局被敲出中外野399英呎深遠飛球出局，5局上被敲出右外野平飛出局，成功克服世界大賽的恐懼。

柯提斯。（美聯社）柯提斯。（美聯社）

