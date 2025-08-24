中職》富邦、阪神合辦棒球教室 林威助和鳥谷敬指導台日小選手

悍將、阪神合辦棒球教室 林威助、鳥谷敬、秋山拓巳指導台日少棒球員。（富邦悍將提供）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將本週末和日職阪神隊合辦「虎道同盟」主題日，今天上午舉辦棒球教室，由邦副領隊林威助和前阪神隊球星鳥谷敬、秋山拓巳共同指導新北市興穀國小與台北市日僑學校的小球員們。

鳥谷敬昨晚才為悍將「虎道同盟」主題日比賽開球，今天上午再度與秋山拓巳、林威助一同投入棒球教室活動。三人分別帶領小球員進行打擊、守備及投球練習，讓少棒球員們能在職業級的新莊棒球場內，近距離體驗專業訓練氛圍。

請繼續往下閱讀...

活動中，鳥谷敬與林威助親自指導小朋友打擊技巧，鳥谷更一對一協助調整揮棒動作；投手秋山拓巳則分享在投手丘上的重心轉移與出手力量控制，幫助小球員提升投球穩定度與爆發力。

林威助特別感謝昔日隊友鳥谷敬與秋山拓巳專程來台，除了和台灣球迷互動，外也與基層小球員熱情交流，讓台日棒球交流活動能有更近一步的發展。

鳥谷敬指導小球員。（富邦悍將提供）

鳥谷敬指導小球員。（富邦悍將提供）

林威助指導小球員。（富邦悍將提供）

秋山拓巳指導投手。（富邦悍將提供）

秋山拓巳指導棒球教室。（富邦悍將提供）

阪神園藝團隊經驗分享。（富邦悍將提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法