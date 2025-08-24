晴時多雲

屏東縣長盃羽球錦標賽開打 850位菁英齊聚展開2天競技

2025/08/24 13:35

屏東縣長盃羽球錦標賽開幕典禮（屏東縣政府提供）屏東縣長盃羽球錦標賽開幕典禮（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣縣長盃羽球錦標賽於今天（24日）在屏東縣立體育館舉行開幕典禮，共分成社會男子團體組、社會女子團體組、學生組團體賽及學生組個人賽，共19組、850人參與2天的競賽，以培育屏東縣羽球優秀人才及提升運動風氣。

屏東縣羽球委員會主委林明順表示，近年來羽球項目深受全民喜愛，是臺灣熱門運動之一，不分年齡與性別，常見民眾在空閒時於球場上，揮拍對打、切磋球技，隨著羽球風氣興盛，國內外賽事蓬勃發展，吸引大批觀眾關注，感受速度與技巧交織的精彩對決，展現羽球運動的魅力與潛力，體現其在體育領域中的重要地位。

屏東縣政府指出，屏東縣為體育重鎮，積極推動羽球項目發展，落實「四級五區」體育人才培育政策，持續改善選手訓練環境及軟硬體設施，並與學校攜手整合訓練資源，扎根基層、厚植實力，奠定體育永續發展基礎，今年屏東縣菁英羽球選手王珮伃於2025夏季世界大學運動會（世大運）混合團體賽勇奪銀牌，充分展現屏東新生代運動員的潛力與實力，歡迎大家到屏東縣立體育館，為選手加油打氣。

屏東縣教育處陳國祥處長、屏東縣體育會羽球委員會主委林明順進行開球（屏東縣政府提供）屏東縣教育處陳國祥處長、屏東縣體育會羽球委員會主委林明順進行開球（屏東縣政府提供）

屏東縣長盃羽球賽開打，選手全力爭勝（記者葉永騫攝）屏東縣長盃羽球賽開打，選手全力爭勝（記者葉永騫攝）

