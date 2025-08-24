晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》夢幻打線慘遭完美封鎖！一棒粉碎完全比賽的道奇老將分析原因

2025/08/24 14:21

羅哈斯。（資料照）羅哈斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇連續兩天面對教士都只攻下1分，打線陷入嚴重低潮，今天面對明星左投柯提斯（Nestor Cortes）更是一度被上演完全比賽，直到老將（Miguel Rojas）6局上敲安才避免尷尬局面，賽後羅哈斯也分析道奇遭到封鎖的原因。

擁有多名頂尖打者的道奇，今天前5局遭到柯提斯上演15上15下，直到6局上1出局後，才靠著羅哈斯敲安上壘。羅哈斯賽後也肯定柯提斯的好投，指出他今天明顯與以往的投球策略不同，更勇於拿直球來積極進攻，也能將球精準控在好球帶邊角，讓道奇打者無法掌握出棒時機與節奏。

羅哈斯進一步點出，道奇打線今天很多揮棒的策略都不夠好，太想在淺球數的時候揮大棒，而不是設法先站上壘包，而柯提斯也完美運用這一點，讓道奇打線吃足苦頭。「有幾球打得很強勁，只是都找手套。今天無疑是令人沮喪的一天，因為我們知道自己能在打擊區有更好的發揮與串聯。」

羅哈斯強調，球隊必須能在比賽中更盡快做出調整，「我們不能再只敲出1支安打輸掉比賽，我知道打擊是棒球場上難的事，但如果我們想拿下世界大賽冠軍，我們必須做得更好。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中