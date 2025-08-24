MLB》夢幻打線慘遭完美封鎖！一棒粉碎完全比賽的道奇老將分析原因

羅哈斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇連續兩天面對教士都只攻下1分，打線陷入嚴重低潮，今天面對明星左投柯提斯（Nestor Cortes）更是一度被上演完全比賽，直到老將（Miguel Rojas）6局上敲安才避免尷尬局面，賽後羅哈斯也分析道奇遭到封鎖的原因。

擁有多名頂尖打者的道奇，今天前5局遭到柯提斯上演15上15下，直到6局上1出局後，才靠著羅哈斯敲安上壘。羅哈斯賽後也肯定柯提斯的好投，指出他今天明顯與以往的投球策略不同，更勇於拿直球來積極進攻，也能將球精準控在好球帶邊角，讓道奇打者無法掌握出棒時機與節奏。

請繼續往下閱讀...

羅哈斯進一步點出，道奇打線今天很多揮棒的策略都不夠好，太想在淺球數的時候揮大棒，而不是設法先站上壘包，而柯提斯也完美運用這一點，讓道奇打線吃足苦頭。「有幾球打得很強勁，只是都找手套。今天無疑是令人沮喪的一天，因為我們知道自己能在打擊區有更好的發揮與串聯。」

羅哈斯強調，球隊必須能在比賽中更盡快做出調整，「我們不能再只敲出1支安打輸掉比賽，我知道打擊是棒球場上難的事，但如果我們想拿下世界大賽冠軍，我們必須做得更好。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法