中職》菜鳥捕手被兄弟跑出首見紀錄 洪總直言：練習不足

廖奕安。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹菜鳥捕手廖奕安昨天被中信兄弟狂盜4次，7局下被中途換掉，由陳致嘉接替，被觸身球砸傷手腕的主戰捕手張肇元今天對中信兄弟重返先發行列，擔任五棒捕手。

昨天台鋼推派櫻井周斗先發，由二軍跟他搭配的「御用捕手」廖奕安搭配，兩人繳出6局掉2分的優質先發，櫻井周斗誇獎，廖奕安的配球和擋球都做得很好，「我不是一個控球好的投手，奕安的擋球幫了很多忙。」

只是廖奕安和櫻井這對投捕被中信跑4次盜壘，寫下兄弟本季對單一捕手單場盜壘最多次紀錄，看在洪總的眼裡，雖然投手和捕手都是被盜壘因素，但也點出廖奕安是「練習不足」。

洪總強調，練不夠就會對技術沒自信，沒自信就會怕，「有句話叫做『藝高人膽大』，你對自己技術有自信，膽子就大了。你就是對自己沒自信，啊為什麼沒自信？就是練不夠，不然勒？那就是繼續練。」

過去在中職是3屆金手套名捕，洪總認為選手都喜歡練打擊，但球隊要求捕手的守備比重較多，守備不好較難生存，「捕手就是只要被人家發現弱點，人家就去進攻，躲不了。」

台鋼今年只能靠主戰捕手張肇元撐場面，沒有二號捕手竄出頭，陳致嘉今年也曾被單場盜壘5次，昨又出現廖奕安單場被4盜，洪總直言，「我們只是沒人，不然以他（廖奕安）的能力來說，在一軍太勉強，還要再努力。」

台鋼連續2場1分差輸中信，洪總仍認可全隊表現滿不錯的，但板凳深度跟中信兄弟相比還是有差，這是經年累月的成果，也是台鋼目前努力的方向，但依照目前戰力，「打到後面會比較累一點，至少過程要打得好看。」

