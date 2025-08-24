晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》母校是今年甲子園亞軍 台鋼日投櫻井周斗有全國級知名事蹟

2025/08/24 15:30

櫻井周斗。（記者陳逸寬攝）櫻井周斗。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本夏季甲子園冠軍戰，西東京代表日大三以1：3輸給沖繩尚學，而效力台鋼雄鷹隊的日籍洋投櫻井周斗正是日大三的OB，他在高校時期因為有場比賽對清宮幸太郎連續5打席飆K，獲封「清宮殺手」，櫻井直言，「那場比賽影響了我的棒球人生。」

櫻井周斗在高二的秋天的秋季東京高校野球大會的決賽中，扛下對早稻田實業高校的先發重任，對當紅炸子雞清宮狂飆5次三振。回想當初那一幕，櫻井表示，那時的清宮是全國非常有名的選手，「被打的話，一定會上新聞，心想一定不要被他打。」

昨天日大三輸給沖繩尚學的比賽，櫻井周斗當然有關注，「日大三監督是我那時的擔當老師，感觸很深，我每年都有在關注，以我的母校為榮。」

櫻井周斗在2024年被樂天金鷲戰力外後，來台鋼找到舞台，昨天體驗到觀眾超過3萬人的大巨蛋，台式應援令他震撼，他說，能從戰力外到台灣延續投球生涯，今年特別有感觸，希望能好好投每一場比賽。

有趣的是，櫻井周斗有個人YouTube頻道，記錄在台每場比賽，他透露全是自己剪輯，起初上傳影片用意是想讓在日本的家人放心，不過最近家人好像有在用CPBL TV，可以透過網路平台看轉播。

櫻井周斗。（記者陳逸寬攝）櫻井周斗。（記者陳逸寬攝）

