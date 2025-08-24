晴時多雲

體育 棒球 旅外

日職》台灣19歲火球男陳睦衡二軍投3.1局飆4K 飆152公里平生涯最佳

2025/08/24 16:08

陳睦衡。（資料照，記者林正堃攝）陳睦衡。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力歐力士的台灣19歲火球男陳睦衡，今天在二軍出賽，對戰軟銀中繼3.1局飆4K失1分的表現，最快球速152公里平生涯最佳。

陳睦衡是去年U18亞青賽台灣隊王牌投手，共2場先發合計9.1局投球，送出9次三振，防禦率0，勇奪大會最佳先發投手獎、防禦率王和勝率王，之後獲得歐力士的青睞，以育成選手合約加盟。

陳睦衡今天在二軍迎來本季第4場出賽，在對戰軟銀的比賽中於3局上後援登板，1出局後連續被敲3支安打，讓對手攻佔滿壘，所幸他先是K掉2023年第一指名大物Ikhine Itua，之後再解決山本惠太力保不失分。

陳睦衡第4局雖然投出觸身球保送，但他連飆2次三振化解得圈有人的危機，第5局投出三上三下，但第6局出現亂流，1出局後投出四壞球保送，接著被石塚綜一郎敲出左外野安打，之後又投出四壞球保送，形成滿壘，隨即被換下場休息，接替的笹川吉康未能守成，該局失1分記在陳睦衡身上，讓對手扳平戰局，軟銀二軍終場以5：1擊敗歐力士二軍。

陳睦衡此役後援3.1局用了82球，最快球速追平生涯最佳的152公里，被敲4支安打失1分，送出4次三振，另有2次保送，賽後防禦率1.74，無關勝敗。

