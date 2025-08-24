晴時多雲

拳擊》林郁婷出書「解鎖」作家身份 教練曾自強為她的成長感動

2025/08/24 15:41

林郁婷（左）、曾自強。（記者粘藐云攝）林郁婷（左）、曾自強。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕巴黎奧運拳擊金牌林郁婷出版個人新書《夢想比痛還重》，解鎖作家身份，今天她和教練曾自強一同出席新書發表會，她分享，這本書中記錄了她一開始如何踏上拳擊這條路，自己如何面對低潮，再從挫折中攀上高峰，希望用她的人生經歷來鼓勵大家。

林郁婷這次出版新書，書中記錄了她的拳擊人生，「這本書其實主要是在講我的拳擊生涯中經歷大小事情，不論是從剛開始怎麼接觸拳擊，然後到怎麼認識教練、怎麼踏入到拳擊圈，以及我經歷的低潮、高峰，去突破台灣歷史的成績，能夠走到今天，也是教練帶著我一路的培養我，讓我有這樣的成績能在這裡跟大家分享我的故事。」

林郁婷坦言，確實未曾想過有機會用作家的身份亮相，但藉由這次寫書的過程，讓她再次回顧自己的生涯。至於書名《夢想比痛還重》的靈感，她說：「其實痛這個詞，對我來說算是日常。」她提到，由於拳擊這運動要互相對戰，「被打臉」已經是日常，加上從以前訓練至今大多都跟男生一起，無論是訓練時被打到的痛還是面臨低潮、心理上挫折時的痛，都讓她持續學習該怎麼去承受。

一路看著愛徒成長，如今藉由文字和大家分享個人經歷，曾自強感觸良多，「讓我最感動的是她自我內化成長的部分，我覺得在她書中文字情感的表達和平常我們口語化的溝通不太一樣，有時候害我看一半都不敢再往下看，因為那走馬燈太多了。」

林郁婷期待這本書可以帶給更多人啟發，「我希望讀者看到我的書，他們可以得到一些啟發。平常在螢光幕前，大家看到我可能都是光鮮亮麗的，但他們不知道在這背後，我經歷過多大努力、多少挫折和失敗才走到這裡，希望他們若遇到相同問題的話，不妨可以看看我是怎麼做、怎麼走過這一段的時光。」

