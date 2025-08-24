中職》呂彥青被「單局完全打擊」遭逆轉 兄弟輸球錯失史上首見紀錄

台鋼雄鷹以8：4斬斷中信兄弟的3連勝，避免大巨蛋3連戰遭橫掃。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今在8局上用「單局完全打擊」的攻勢KO呂彥青，包含魔鷹的追平彈和林家鋐的2分致勝安打，單局灌4分大逆轉，助隊以8：4斬斷中信兄弟的3連勝，避免大巨蛋3連戰遭橫掃。

1局上，中信先發投手魏碩成控球不穩，台鋼選2次四壞再敲安攻佔滿壘，王柏融滿球數選到四壞，擠回先馳得點的1分。3局上台鋼攻勢再起，吳念庭敲安上壘，魔鷹滾地球造成許基宏接球失誤，攻佔一三壘，張肇元靠滾地球送回1分，台鋼開賽2：0領先。

請繼續往下閱讀...

台鋼雄鷹魔鷹。（記者陳逸寬攝）

台鋼新洋投那瑪夏開箱前2局威風八面，用強大的球威繳出變相6上6下，但在3局下控球不穩，兄弟靠2次四壞和岳東華安打攻佔滿壘，宋晟睿在滿球數相中149公里的直球，敲出2分打點的追平安打，扳平戰局。

中信在4局下攻勢再起，岳東華在2出局敲二壘安打，陳統恩敲出超前分安打。那瑪夏合計89球，只有58顆好球，被敲5支安打，有3次四壞和6次三振，失掉3分。

台鋼在8局上反攻，呂彥青登板第一球就被魔鷹扛出右外野大牆之外，本季第24轟追平戰局，加上呂彥青保送又傳球失誤，林家鋐在一、二壘有人敲出三壘安打，送回超前2分，顏郁軒補刀1分打點的二壘安打、王博玄一壘安打，單局對「呂寶」灌4分。

中信隊史前1位被「單局完全打擊」的投手是2016年8月5日的左投彭識穎，當時在第7局被義大犀牛敲4安，正好是一、二、三、全壘打，呂彥青締造兄弟相隔9年的慘紀錄。9局上，台鋼對鄭凱文追加攻勢，魔鷹、曾昱磬和林家鋐都敲出二壘安打，單局再灌2分，澆熄中信的反攻氣焰。

今晚若再擊敗台鋼，中信兄弟將會達成本季第8次於五六日奪3連勝，可望打破2009年統一、2010年兄弟和2017年Lamigo七次的聯盟單季紀錄，只是在8局上大翻船，沒能翻新。

中信蔡齊哲是場中另一個焦點，他在6局上將曾昱磬牽制出局，拿到生涯第11次牽制助殺，追平「吳傳」吳俊億，並列兄弟隊史生涯最多次牽制助殺的投手，中職史上僅次史東13次、利多和中山裕章的12次。

台鋼雄鷹先發投手那瑪夏。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟先發投手魏碩成。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟岳東華。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟陳統恩。（記者陳逸寬攝）

中信兄弟蔡齊哲。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹林家鋐。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹魔鷹。（記者陳逸寬攝）

台鋼雄鷹以8比4勝中信兄弟，林家鋐（中）獲選單場MVP。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法