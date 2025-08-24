U18世界盃》「對巴拿馬、澳洲一定要贏」 台灣教頭分析戰局

台灣隊集合練球。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩舉行，今天早上台灣隊在台南亞太棒球訓練中心成棒副球場和室內練習場揮汗操兵，全隊預計27日搭機前往沖繩備戰，規劃打4場練習賽，包含9月2日對美國，再迎接5日的開幕戰。

這屆U18世界盃總計12對參賽，台灣隊分在B組，預賽連打5天，5日起依序對戰中國、美國、巴拿馬、澳洲、德國，分組6取3晉級超級循環賽，A組則有地主日本和南韓、古巴、波多黎各、義大利、南非。

台灣隊總教練廖宏淵表示，預賽最重要的比賽是對巴拿馬、澳洲，這兩場一定要贏，屆時將會派出最好的投手登板，至於強敵美國，接下來到沖繩會跟美國打一場熱身賽，如果實力屬於超級強隊，應該會選擇閃過美國，如果硬拚的話，後面對巴拿馬、澳洲就沒投手可用了。

廖宏淵分析戰局，他指出，A組可望晉級超級循環賽的球隊，應該是日本、南韓，還有波多黎各或古巴，「我們最多只能帶1敗進入超級循環賽，才有機會晉級冠軍戰，如果預賽2敗就很危險了，要跟別隊比TQB（對戰優質率），除非超級循環賽3場都贏，這樣選手壓力很大，比賽盡量不要有壓力，打起來比較順手，有壓力打起來就會綁手綁腳的。」

如果台灣隊順利晉級超級循環賽，10日為休兵日，11日起再連打3場，等於9天8戰，賽程非常密集，廖宏淵說，不僅9天8戰，還有用球數限制，所以教練團非常要求投手的控球，一旦壞球投多了，投手調度就會很吃緊，預賽最後一場對德國可以安排二刀流的投手上去吃局數，隔天休1天，讓主力投手有喘息空間，這樣超級循環賽3場比賽就有足夠的投手戰力可以使用。

