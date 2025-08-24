網球》一笑泯恩仇！ 莎拉波娃進名人堂 宿敵小威引言致敬

前俄國世界球后莎拉波娃正式進入2025年國際網球名人堂，特地邀請場上宿敵小威廉絲擔任入堂引言人。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前俄國世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）和昔日美國男雙球王布萊恩雙胞胎兄弟（Bob & Mike Bryan），都在紐波特正式進入2025年國際網球名人堂，而莎拉波娃特地邀請場上宿敵小威廉絲（Serena Williams）擔任入堂引言人，兩大人氣天后一笑泯恩仇，更成為最大焦點。

締造大滿貫女單23冠的小威翩然現身，引來現場驚呼連連，這位可望在2027年進入名人堂的退役美國女將，在舞台上向「永遠的對手和朋友」致敬，「最初的競爭演變成無比尊重，最終轉化為友誼。莎拉波娃不僅贏得比賽，她還創造了永恆傳奇。」43歲的小威強調，過往職業生涯很少人能把她逼到極限，莎拉波娃正是少數場上勁敵，「每當我看到她名字在我籤表旁邊，我都會更加拚命訓練，期待全力以赴與她對決。」

小威認為，其實自己和年輕5歲的莎拉波娃很像，兩人都非常好勝痛恨輸球，也深知彼此是爭冠最大障礙，更重要的是，贏遍四大賽的莎娃除了打下5座大滿貫金盃，也擁有絕佳商業頭腦和時尚品味。至於外型依舊亮麗的莎拉波娃則回應，小威的肯定讓她感同身受，「我會永遠感激她激發我最好的一面。我們都知道，想贏過對方別無他法，只能毫無保留奮戰到底，或許這些成就都來自於擁抱困境、面對挑戰。」

