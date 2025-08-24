晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

U18世界盃》台灣教頭廖宏淵詳解戰力 「沒有S級投手、只有A級投手」

2025/08/24 16:37

林珺希。（記者羅志朋攝）林珺希。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩熱戰，台灣隊集結穀保家商、平鎮高中、大溪高中、西苑中學、興大附農、普門中學、高苑工商、三民高中、台東體中，9校共20名好手組軍，台灣隊總教練廖宏淵指出，今年U18國家隊沒有S級投手，只有A級投手。

近年U18世界盃台灣隊戰績耀眼，2019年由強投林昱珉、陳柏毓、潘文輝、王彥程、余謙領軍，一舉勇奪世界冠軍，2022年投手戰力則有林盛恩、陽念希、黃保羅、林鉑濬壓陣，2023年同樣強投如林，林維恩、張峻瑋、孫易磊、陳睦衡都在陣中，2019年台灣隊奪冠之後連兩屆拿到亞軍。

王奕翔。（記者羅志朋攝）王奕翔。（記者羅志朋攝）

依據今年U18台灣隊教練團初步規劃的投手分工，鍾亦恩（左投）、劉任右（左投）、賴謙凡、何樺、陳世展（下勾投手）擔任先發投手，玉山盃MVP王奕翔、蘇嵐鴻投中繼，林珺希扛後援，依據戰況和投手狀況做調整。

廖宏淵表示，這屆U18國家隊投手戰力比較平均，落差不大，只是沒有S級、也就是旅美等級投手，他們普遍屬於A級投手，所謂A級投手就是有球速但控球稍差，或控球好但球速不快，沒有兩者同樣出色的投手。

賴謙凡。（記者羅志朋攝）賴謙凡。（記者羅志朋攝）

近3屆U18世界盃台灣隊「非冠即亞」，戰績一級棒，這次帶兵征戰沖繩是否有壓力？廖宏淵想了一會兒，「壓力喔？壓力是有啦，我的想法是該做的做好，棒球這項運動很奇妙，帶點運氣成分，大概佔3成左右，假設雙方實力相當，但運氣不好還是會輸球，假設我們比對手差一點，但運氣好的話，也有贏球的機會。」

廖宏淵強調，運氣的先決條件是建立在實力上面，「你球沒打出去，怎麼會有運氣？被三振就完全沒有運氣可言，如果打成內野高飛球，對方可能漏接，仍有機會上壘，只是機率相對很低，棒球就是實力愈好，運氣的比重就會降低。」

台灣隊主戰捕手張育豪。（記者羅志朋攝）台灣隊主戰捕手張育豪。（記者羅志朋攝）

