MLB》投不好竟收到超沒品人身攻擊！金鶯波維奇呼籲：越界了

〔體育中心／綜合報導〕金鶯左投波維奇（Cade Povich）在美國時間周六發布了一張私訊截圖，內容是他的妻子周五被發文辱罵，而在那晚他對陣太空人先發投4.2局失掉4分。

25歲的波維奇本季只有2勝7敗，防禦率5.13，他是2021年選秀會第三輪被雙城選中的投手，去年在金鶯初登板，生涯33場出賽防禦率5.16。

波維奇發文表示，他了解自己可能沒表現好，也沒有達成自己、球隊跟許多球迷的期望，「我可以理解大家的挫折感。就這點來說，你們要怎麼批評我都可以，然而，特地去私訊我妻子，以及這張圖顯示出來的東西都是不可被接受的，這些話都越界了。」、「我，或我的妻子，都不該因為我在場上的表現，而需要在公開場合，更不用說在教堂，擔憂我們的人身安全。」

波維奇的貼文已經是最近第2次有大聯盟選手收到威脅的訊息，在波維奇發文的2天前，水手後援投手索塞多（Tayler Saucedo）與他的女友也分享了一些內容令人擔憂的截圖與訊息。索塞多指出，應該沒有人比自己更對自己的表現失望，他和大家都一樣渴望勝利，但發給他跟他女友那些狗屎訊息真的太過分。「人們居然能夠把這些東西隨意地傳給我跟我的女友，這件事實在太瘋狂了。說我很爛或怎樣都沒關係，但有些狀況真的要適可而止。」

I understand that I may not have performed or have gotten the results that I, my team, or many fans may have wanted so I get the frustration. Say what you want about me in that regard. However, going out of your way to DM my wife is unacceptable and what is shown in this image is… pic.twitter.com/Ukng0nn7Fg — Cade Povich （@CadeJPovich） August 23, 2025

